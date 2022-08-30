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Серия А онлайн: результаты матчей 4-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: результаты матчей 4-го тура Чемпионата Италии по футболу

twitter.com/Atalanta_BC

С 30 августа по 1 сентября состоялись игры четвертого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В четвертом туре Серии А "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского на домашнем поле встретится с "Торино". Именно этот матч станет центральным этого уик-энда.

Новый тур начнет поединок действующего обладателя "скудетто" – "Милана" против "Сассуоло".

  • После трех туров сразу шесть команд являются "лидерами", ведь у всех по семи баллам: "Милан", "Лацио", "Аталанта", "Торино", "Наполи" и "Рома".
  • Поединки 5-го тура Серии А состоятся 3 – 5 сентября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР /4 ТУР
Вторник, 30 августа
19:30 САССУОЛО   _:_   МИЛАН
21:45 ИНТЕР   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
21:45 РОМА   _:_   МОНЦА
Среда, 31 августа
19:30 ЭМПОЛИ   _:_   ВЕРОНА
19:30 САМПДОРИЯ   _:_   ЛАЦИО
19:30 УДИНЕЗЕТ   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   СПЕЦИЯ
21:45 НАПОЛЬ   _:_   ЛЕЧЧЕ
Четверг, 1 сентября
21:45 АТАЛАНТО   _:_   ТОРИНО
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   СОЛЕРНИТАНА

Таблица Серии А после 3 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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