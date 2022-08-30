Серия А онлайн: результаты матчей 4-го тура Чемпионата Италии по футболу

С 30 августа по 1 сентября состоялись игры четвертого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
В четвертом туре Серии А "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского на домашнем поле встретится с "Торино". Именно этот матч станет центральным этого уик-энда.
Новый тур начнет поединок действующего обладателя "скудетто" – "Милана" против "Сассуоло".
- После трех туров сразу шесть команд являются "лидерами", ведь у всех по семи баллам: "Милан", "Лацио", "Аталанта", "Торино", "Наполи" и "Рома".
- Поединки 5-го тура Серии А состоятся 3 – 5 сентября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР /4 ТУР
|Вторник, 30 августа
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|21:45
|РОМА
|_:_
|МОНЦА
|Среда, 31 августа
|19:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ВЕРОНА
|19:30
|САМПДОРИЯ
|_:_
|ЛАЦИО
|19:30
|УДИНЕЗЕТ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|СПЕЦИЯ
|21:45
|НАПОЛЬ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Четверг, 1 сентября
|21:45
|АТАЛАНТО
|_:_
|ТОРИНО
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|СОЛЕРНИТАНА
Таблица Серии А после 3 тура
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