Серия А онлайн: результаты матчей 4-го тура Чемпионата Италии по футболу

С 30 августа по 1 сентября состоялись игры четвертого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В четвертом туре Серии А "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского на домашнем поле встретится с "Торино". Именно этот матч станет центральным этого уик-энда.

Новый тур начнет поединок действующего обладателя "скудетто" – "Милана" против "Сассуоло".

После трех туров сразу шесть команд являются "лидерами", ведь у всех по семи баллам: "Милан", "Лацио", "Аталанта", "Торино", "Наполи" и "Рома".

Поединки 5-го тура Серии А состоятся 3 – 5 сентября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2022/23

1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР /4 ТУР Вторник, 30 августа 19:30 САССУОЛО _:_ МИЛАН 21:45 ИНТЕР _:_ КРЕМОНЕЗЕ 21:45 РОМА _:_ МОНЦА Среда, 31 августа 19:30 ЭМПОЛИ _:_ ВЕРОНА 19:30 САМПДОРИЯ _:_ ЛАЦИО 19:30 УДИНЕЗЕТ _:_ ФИОРЕНТИНА 21:45 ЮВЕНТУС _:_ СПЕЦИЯ 21:45 НАПОЛЬ _:_ ЛЕЧЧЕ Четверг, 1 сентября 21:45 АТАЛАНТО _:_ ТОРИНО 21:45 БОЛОНЬЯ _:_ СОЛЕРНИТАНА

Таблица Серии А после 3 тура

Фото: flashscore.ua

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