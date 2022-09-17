Серия А онлайн: результаты матчей 7-го тура Чемпионата Италии по футболу

16 – 18 сентября состоятся игры седьмого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

Новый тур итальянской Серии А начался в пятницу, 16 сентября, противостоянием между "Салернитаной" и "Лечче".

В центральном матче тура "Аталанта" украинского хавбека Руслана Малиновского встретится на выезде с "Ромой".

После шести туров в Чемпионате Италии образовалось троевластие — "Аталанта", "Милан" и "Наполи" имеют в своем активе по 14 баллов. На один пункт от этих коллективов отстают "Удинезе" и "Рома".

Поединки 8-го тура Серии А состоятся 1 - 3 октября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 6 тура

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