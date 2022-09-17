Серия А онлайн: результаты матчей 7-го тура Чемпионата Италии по футболу

16 – 18 сентября состоятся игры седьмого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
Новый тур итальянской Серии А начался в пятницу, 16 сентября, противостоянием между "Салернитаной" и "Лечче".
В центральном матче тура "Аталанта" украинского хавбека Руслана Малиновского встретится на выезде с "Ромой".
- После шести туров в Чемпионате Италии образовалось троевластие — "Аталанта", "Милан" и "Наполи" имеют в своем активе по 14 баллов. На один пункт от этих коллективов отстают "Удинезе" и "Рома".
- Поединки 8-го тура Серии А состоятся 1 - 3 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР
|Пятница, 16 сентября
|21:45
|СОЛЕРНИТАНА
|1:2
|ЛЕЧЕ
|Суббота, 17 сентября
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|САМПДОРИЯ
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|САССУОЛО
|Воскресенье, 18 сентября
|13:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ИНТЕР
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|16:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ЛАЦИО
|19:00
|РОМА
|_:_
|АТАЛАНТО
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|НАПОЛЬ
Таблица Серии А после 6 тура
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