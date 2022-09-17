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Серия А онлайн: результаты матчей 7-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: результаты матчей 7-го тура Чемпионата Италии по футболу

twitter.com/atalanta_bc

16 – 18 сентября состоятся игры седьмого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

Новый тур итальянской Серии А начался в пятницу, 16 сентября, противостоянием между "Салернитаной" и "Лечче".

В центральном матче тура "Аталанта" украинского хавбека Руслана Малиновского встретится на выезде с "Ромой".

  • После шести туров в Чемпионате Италии образовалось троевластие — "Аталанта", "Милан" и "Наполи" имеют в своем активе по 14 баллов. На один пункт от этих коллективов отстают "Удинезе" и "Рома".
  • Поединки 8-го тура Серии А состоятся 1 - 3 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР
Пятница, 16 сентября
21:45 СОЛЕРНИТАНА   1:2   ЛЕЧЕ
Суббота, 17 сентября
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 СПЕЦИЯ   _:_   САМПДОРИЯ
21:45 ТОРИНО   _:_   САССУОЛО
Воскресенье, 18 сентября
13:30 УДИНЕЗЕ   _:_   ИНТЕР
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   ВЕРОНА
16:00 МОНЦА   _:_   ЮВЕНТУС
16:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ЛАЦИО
19:00 РОМА   _:_   АТАЛАНТО
21:45 МИЛАН   _:_   НАПОЛЬ

Таблица Серии А после 6 тура

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