Серия А: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Италии по футболу

Новый розыгрыш "скудетто" начнется 19 августа.
19 – 21 августа состоятся матчи стартового тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
В поединке-открытии действующий чемпион "Наполи" на выезде сыграет с новичком элитного дивизиона "Фрозиноне". В тот же день "Интер" будет принимать "Монцу".
В воскресенье "Рома" дома встретится с "Салернитаной", "Аталанта" приедет в гости к "Сассуоло", а "Ювентус" на выезде сразится с "Удинезе".
Завершится тур в понедельник поединками "Торино" – "Кальяри" и "Болонья" – "Милан".
- Матчи 2-го тура Серии А состоятся 26 – 28 августа.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР
|Суббота, 19 августа
|19:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ВЕРОНА
|19:30
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|МОНЦА
|Воскресенье, 20 августа
|19:30
|РОМА
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понедельник, 21 августа
|19:30
|ТОРИНО
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МИЛАН
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