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Серия А: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Италии по футболу

"Наполи" – триумфатор прошлого розыгрыша Серии А / Фото: Associated Press

Новый розыгрыш "скудетто" начнется 19 августа.

19 – 21 августа состоятся матчи стартового тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В поединке-открытии действующий чемпион "Наполи" на выезде сыграет с новичком элитного дивизиона "Фрозиноне". В тот же день "Интер" будет принимать "Монцу".

В воскресенье "Рома" дома встретится с "Салернитаной", "Аталанта" приедет в гости к "Сассуоло", а "Ювентус" на выезде сразится с "Удинезе".

Завершится тур в понедельник поединками "Торино" – "Кальяри" и "Болонья" – "Милан".

  • Матчи 2-го тура Серии А состоятся 26 – 28 августа.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР
Суббота, 19 августа
19:30 ЭМПОЛИ   _:_   ВЕРОНА
19:30 ФРОЗИНОНЕ   _:_   НАПОЛИ
21:45 ДЖЕНОА   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 ИНТЕР   _:_   МОНЦА
Воскресенье, 20 августа
19:30 РОМА   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:30 САССУОЛО   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЛАЦИО
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   ЮВЕНТУС
Понедельник, 21 августа
19:30 ТОРИНО   _:_   КАЛЬЯРИ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   МИЛАН

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Дата публикации
Просмотры
102
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