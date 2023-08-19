Серия А: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Италии по футболу

19 – 21 августа состоятся матчи стартового тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В поединке-открытии действующий чемпион "Наполи" на выезде сыграет с новичком элитного дивизиона "Фрозиноне". В тот же день "Интер" будет принимать "Монцу".

В воскресенье "Рома" дома встретится с "Салернитаной", "Аталанта" приедет в гости к "Сассуоло", а "Ювентус" на выезде сразится с "Удинезе".

Завершится тур в понедельник поединками "Торино" – "Кальяри" и "Болонья" – "Милан".

Матчи 2-го тура Серии А состоятся 26 – 28 августа.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24

1 ТУР Суббота, 19 августа 19:30 ЭМПОЛИ _:_ ВЕРОНА 19:30 ФРОЗИНОНЕ _:_ НАПОЛИ 21:45 ДЖЕНОА _:_ ФИОРЕНТИНА 21:45 ИНТЕР _:_ МОНЦА Воскресенье, 20 августа 19:30 РОМА _:_ САЛЕРНИТАНА 19:30 САССУОЛО _:_ АТАЛАНТА 21:45 ЛЕЧЧЕ _:_ ЛАЦИО 21:45 УДИНЕЗЕ _:_ ЮВЕНТУС Понедельник, 21 августа 19:30 ТОРИНО _:_ КАЛЬЯРИ 21:45 БОЛОНЬЯ _:_ МИЛАН

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