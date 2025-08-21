Серия А: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Италии по футболу

Форвард "Ромы" Артем Довбык / © Associated Press

В субботу, 23 августа, стартует новый сезон итальянской Серии А.

В этот день действующий чемпион "Наполи" приедет в гости к "Сассуоло", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Лечче".

Кроме того, "Милан" посоревнуется с "Кремонезе", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Болоньей".

В воскресенье, 24 августа, "Фиорентина", которая является соперником житомирского "Полесья" в раунде плей-офф отбора Лиги конференций, сразится с "Кальяри". Также "Лацио" сыграет против "Комо", "Аталанта" примет "Пизу", а "Ювентус" сойдется с "Пармой".

Закончится тур в понедельник, 25 августа: "Удинезе" будет противостоять "Вероне", а "Интер" померяется силами с "Торино".

Расписание и результаты матчей 1-го тура Серии А

Суббота, 23 августа

19:30 "Дженоа" – "Лечче"

19:30 "Сассуоло" – "Наполи"

21:45 "Милан" – "Кремонезе"

21:45 "Рома" – "Болонья"

Воскресенье, 24 августа

19:30 "Кальяри" – "Фиорентина"

19:30 "Комо" – "Лацио"

21:45 "Аталанта" – "Пиза"

21:45 "Ювентус" – "Парма"

Понедельник, 25 августа

19:30 "Удинезе" – "Верона"

21:45 "Интер" – "Торино"