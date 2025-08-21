- Дата публикации
Серия А: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Италии по футболу
Смотрите календарь и результаты всех поединков стартового тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе.
В субботу, 23 августа, стартует новый сезон итальянской Серии А.
В этот день действующий чемпион "Наполи" приедет в гости к "Сассуоло", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Лечче".
Кроме того, "Милан" посоревнуется с "Кремонезе", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Болоньей".
В воскресенье, 24 августа, "Фиорентина", которая является соперником житомирского "Полесья" в раунде плей-офф отбора Лиги конференций, сразится с "Кальяри". Также "Лацио" сыграет против "Комо", "Аталанта" примет "Пизу", а "Ювентус" сойдется с "Пармой".
Закончится тур в понедельник, 25 августа: "Удинезе" будет противостоять "Вероне", а "Интер" померяется силами с "Торино".
Расписание и результаты матчей 1-го тура Серии А
Суббота, 23 августа
19:30 "Дженоа" – "Лечче"
19:30 "Сассуоло" – "Наполи"
21:45 "Милан" – "Кремонезе"
21:45 "Рома" – "Болонья"
Воскресенье, 24 августа
19:30 "Кальяри" – "Фиорентина"
19:30 "Комо" – "Лацио"
21:45 "Аталанта" – "Пиза"
21:45 "Ювентус" – "Парма"
Понедельник, 25 августа
19:30 "Удинезе" – "Верона"
21:45 "Интер" – "Торино"