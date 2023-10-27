Серия А: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Главное внимание будет приковано к поединкам "Интер" – "Рома" и "Наполи" – "Милан".

27– 30 октября состоятся матчи 10-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начался в пятницу поединком, в котором "Дженоа" украинца Руслана Малиновского одолела "Салернитану". Малиновский сделал ассист – это его первое результативное действие в составе "грифонов".

В субботу "Ювентус" на своем поле сыграет с "Вероной". Центральные матчи запланированы на воскресенье: "Интер" – "Рома" и "Наполи" – "Милан".

Завершится тур в понедельник. В этот день "Эмполи" украинца Виктора Коваленко примет "Аталанту", а "Лацио" встретится с "Фиорентиной".

После 9-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (22 очка). Вторую позицию занимает "Милан" (21 балл). На третьей позиции – "Ювентус" (20 пунктов).

Матчи 11-го тура Серии А состоятся 3 – 6 ноября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 9-го тура

Таблица Серии А после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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