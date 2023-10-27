Серия А: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Главное внимание будет приковано к поединкам "Интер" – "Рома" и "Наполи" – "Милан".
27– 30 октября состоятся матчи 10-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начался в пятницу поединком, в котором "Дженоа" украинца Руслана Малиновского одолела "Салернитану". Малиновский сделал ассист – это его первое результативное действие в составе "грифонов".
В субботу "Ювентус" на своем поле сыграет с "Вероной". Центральные матчи запланированы на воскресенье: "Интер" – "Рома" и "Наполи" – "Милан".
Завершится тур в понедельник. В этот день "Эмполи" украинца Виктора Коваленко примет "Аталанту", а "Лацио" встретится с "Фиорентиной".
- После 9-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (22 очка). Вторую позицию занимает "Милан" (21 балл). На третьей позиции – "Ювентус" (20 пунктов).
- Матчи 11-го тура Серии А состоятся 3 – 6 ноября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Пятница, 27 октября
|21:45
|ДЖЕНОА
|1:0
|САЛЕРНИТАНА
|Суббота, 28 октября
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ТОРИНО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ВЕРОНА
|Воскресенье, 29 октября
|13:30
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|РОМА
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|МИЛАН
|Понедельник, 30 октября
|19:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
Таблица Серии А после 9-го тура
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