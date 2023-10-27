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Серия А: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Нападающий "Милана" Рафаэль Леао / Фото: Associated Press

Главное внимание будет приковано к поединкам "Интер" – "Рома" и "Наполи" – "Милан".

27– 30 октября состоятся матчи 10-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начался в пятницу поединком, в котором "Дженоа" украинца Руслана Малиновского одолела "Салернитану". Малиновский сделал ассист – это его первое результативное действие в составе "грифонов".

В субботу "Ювентус" на своем поле сыграет с "Вероной". Центральные матчи запланированы на воскресенье: "Интер" – "Рома" и "Наполи" – "Милан".

Завершится тур в понедельник. В этот день "Эмполи" украинца Виктора Коваленко примет "Аталанту", а "Лацио" встретится с "Фиорентиной".

  • После 9-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (22 очка). Вторую позицию занимает "Милан" (21 балл). На третьей позиции – "Ювентус" (20 пунктов).
  • Матчи 11-го тура Серии А состоятся 3 – 6 ноября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Пятница, 27 октября
21:45 ДЖЕНОА   1:0   САЛЕРНИТАНА
Суббота, 28 октября
16:00 САССУОЛО   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   ТОРИНО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ВЕРОНА
Воскресенье, 29 октября
13:30 КАЛЬЯРИ   _:_   ФРОЗИНОНЕ
16:00 МОНЦА   _:_   УДИНЕЗЕ
19:00 ИНТЕР   _:_   РОМА
21:45 НАПОЛИ   _:_   МИЛАН
Понедельник, 30 октября
19:30 ЭМПОЛИ   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ЛАЦИО   _:_   ФИОРЕНТИНА

Таблица Серии А после 9-го тура

Таблица Серии А после 9-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
329
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