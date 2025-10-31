- Дата публикации
Серия А: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 10 тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 1 по 3 ноября состоятся матчи 10-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
В субботу, 1 ноября, "Аталанта" сыграет с "Удинезе", действующий чемпион "Наполи" примет "Комо", а "Ювентус" будет противостоять "Кремонезе".
В воскресенье, 2 ноября, "Интер" встретится с "Вероной", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика сразится с "Миланом".
Завершится тур в понедельник, 3 ноября: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Сассуоло", а "Лацио" примет "Кальяри".
Расписание и результаты матчей 10-го тура Серии А
Суббота, 1 ноября
16:00 "Удинезе" – "Аталанта"
19:00 "Наполи" – "Комо"
21:45 "Кремонезе" – "Ювентус"
Воскресенье, 2 ноября
13:30 "Верона" – "Интер"
16:00 "Торино" – "Пиза"
16:00 "Фиорентина" – "Лечче"
19:00 "Парма" – "Болонья"
21:45 "Милан" – "Рома"
Понедельник, 3 ноября
19:30 "Сассуоло" – "Дженоа"
21:45 "Лацио" – "Кальяри"