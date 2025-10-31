Серия А: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Артем Довбик, "Рома" / © Associated Press

Реклама

С 1 по 3 ноября состоятся матчи 10-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

В субботу, 1 ноября, "Аталанта" сыграет с "Удинезе", действующий чемпион "Наполи" примет "Комо", а "Ювентус" будет противостоять "Кремонезе".

В воскресенье, 2 ноября, "Интер" встретится с "Вероной", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика сразится с "Миланом".

Реклама

Завершится тур в понедельник, 3 ноября: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Сассуоло", а "Лацио" примет "Кальяри".

Расписание и результаты матчей 10-го тура Серии А

Суббота, 1 ноября

16:00 "Удинезе" – "Аталанта"

19:00 "Наполи" – "Комо"

Реклама

21:45 "Кремонезе" – "Ювентус"

Воскресенье, 2 ноября

13:30 "Верона" – "Интер"

16:00 "Торино" – "Пиза"

Реклама

16:00 "Фиорентина" – "Лечче"

19:00 "Парма" – "Болонья"

21:45 "Милан" – "Рома"

Понедельник, 3 ноября

Реклама

19:30 "Сассуоло" – "Дженоа"

21:45 "Лацио" – "Кальяри"

Таблица Серии А после 9-го тура