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Серия А: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Милан" – "Наполи" / Фото: Associated Press

В центральном поединке померяются силами "Милан" и "Наполи".

29-31 октября состоятся матчи десятого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Во вторник в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Милан" и лидер чемпионата "Наполи".

В среду "Интер" встретится с "Эмполи", "Аталанта" примет "Монцу", а "Ювентус" сразится с "Пармой".

Завершится тур в четверг: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, будет принимать "Фиорентину".

В тот же день "Рома" украинского форварда Артема Довбика на своем поле будет противостоять "Торино".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Вторник, 29 октября
19:30 КАЛЬЯРИ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   ВЕРОНА
21:45 МИЛАН   _:_   НАПОЛИ
Среда, 30 октября
19:30 ВЕНЕЦИЯ   _:_   УДИНЕЗЕ
19:30 ЭМПОЛИ   _:_   ИНТЕР
21:45 АТАЛАНТА   _:_   МОНЦА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ПАРМА
Четверг, 31 октября
19:30 ДЖЕНОА   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 КОМО   _:_   ЛАЦИО
21:45 РОМА   _:_   ТОРИНО

Таблица Серии А после 9-го тура

Таблица Серии А после 9-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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