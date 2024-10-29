Серия А: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке померяются силами "Милан" и "Наполи".
29-31 октября состоятся матчи десятого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Во вторник в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Милан" и лидер чемпионата "Наполи".
В среду "Интер" встретится с "Эмполи", "Аталанта" примет "Монцу", а "Ювентус" сразится с "Пармой".
Завершится тур в четверг: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, будет принимать "Фиорентину".
В тот же день "Рома" украинского форварда Артема Довбика на своем поле будет противостоять "Торино".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Вторник, 29 октября
|19:30
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|НАПОЛИ
|Среда, 30 октября
|19:30
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|19:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ПАРМА
|Четверг, 31 октября
|19:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|КОМО
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|РОМА
|_:_
|ТОРИНО
Таблица Серии А после 9-го тура
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