Серия А: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке померяются силами "Милан" и "Наполи".

29-31 октября состоятся матчи десятого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Во вторник в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Милан" и лидер чемпионата "Наполи".

В среду "Интер" встретится с "Эмполи", "Аталанта" примет "Монцу", а "Ювентус" сразится с "Пармой".

Завершится тур в четверг: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, будет принимать "Фиорентину".

В тот же день "Рома" украинского форварда Артема Довбика на своем поле будет противостоять "Торино".

Таблица Серии А после 9-го тура

Таблица Серии А после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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