Серия А: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Центральными в туре будут поединки "Аталанта" – "Интер" и "Фиорентина" – "Ювентус".
3 – 6 ноября состоятся матчи 11-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между "Болоньей" и "Лацио".
В субботу действующий чемпион Италии "Наполи" на выезде сыграет с "Салернитаной", "Аталанта" примет "Интер", а "Милан" дома встретится с "Удинезе".
В воскресенье "Дженоа" украинца Руслана Малиновского в гостях сразится с "Кальяри", "Рома" будет принимать "Лечче", а "Ювентус" на выезде будет противостоять "Фиорентине".
Завершится тур в понедельник. В этот день "Эмполи" украинца Виктора Коваленко приедет в гости к "Фрозиноне", а "Торино" померяется силами с "Сассуоло".
- После 10 тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (25 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (23 пункта). На третьей позиции – "Милан" (22 балла).
- Матчи 12-го тура Серии А состоятся 10 – 12 ноября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Пятница, 3 ноября
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛАЦИО
|Суббота, 4 ноября
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|НАПОЛИ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|Воскресенье, 5 ноября
|13:30
|ВЕРОНА
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|РОМА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понедельник, 6 ноября
|19:30
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|САССУОЛО
Таблица Серии А после 10-го тура
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