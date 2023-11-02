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Серия А: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Интер" / Фото: Associated Press

Центральными в туре будут поединки "Аталанта" – "Интер" и "Фиорентина" – "Ювентус".

3 – 6 ноября состоятся матчи 11-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Болоньей" и "Лацио".

В субботу действующий чемпион Италии "Наполи" на выезде сыграет с "Салернитаной", "Аталанта" примет "Интер", а "Милан" дома встретится с "Удинезе".

В воскресенье "Дженоа" украинца Руслана Малиновского в гостях сразится с "Кальяри", "Рома" будет принимать "Лечче", а "Ювентус" на выезде будет противостоять "Фиорентине".

Завершится тур в понедельник. В этот день "Эмполи" украинца Виктора Коваленко приедет в гости к "Фрозиноне", а "Торино" померяется силами с "Сассуоло".

  • После 10 тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (25 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (23 пункта). На третьей позиции – "Милан" (22 балла).
  • Матчи 12-го тура Серии А состоятся 10 – 12 ноября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Пятница, 3 ноября
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ЛАЦИО
Суббота, 4 ноября
16:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   НАПОЛИ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ИНТЕР
21:45 МИЛАН   _:_   УДИНЕЗЕ
Воскресенье, 5 ноября
13:30 ВЕРОНА   _:_   МОНЦА
16:00 КАЛЬЯРИ   _:_   ДЖЕНОА
19:00 РОМА   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   ЮВЕНТУС
Понедельник, 6 ноября
19:30 ФРОЗИНОНЕ   _:_   ЭМПОЛИ
21:45 ТОРИНО   _:_   САССУОЛО

Таблица Серии А после 10-го тура

Таблица Серии А после 10-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
195
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