Серия А: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Центральными в туре будут поединки "Аталанта" – "Интер" и "Фиорентина" – "Ювентус".

3 – 6 ноября состоятся матчи 11-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Болоньей" и "Лацио".

В субботу действующий чемпион Италии "Наполи" на выезде сыграет с "Салернитаной", "Аталанта" примет "Интер", а "Милан" дома встретится с "Удинезе".

В воскресенье "Дженоа" украинца Руслана Малиновского в гостях сразится с "Кальяри", "Рома" будет принимать "Лечче", а "Ювентус" на выезде будет противостоять "Фиорентине".

Завершится тур в понедельник. В этот день "Эмполи" украинца Виктора Коваленко приедет в гости к "Фрозиноне", а "Торино" померяется силами с "Сассуоло".

После 10 тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (25 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (23 пункта). На третьей позиции – "Милан" (22 балла).

Матчи 12-го тура Серии А состоятся 10 – 12 ноября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 10-го тура

Таблица Серии А после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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