Серия А: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 11-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 7 по 9 ноября состоятся матчи 11-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 7 ноября, игрой между "Пизой" и "Кремонезе".
В субботу, 8 ноября, "Ювентус" примет "Торино", а "Милан" встретится с "Пармой".
В воскресенье, 9 ноября, "Аталанта" будет противостоять "Сассуоло", действующий чемпион "Наполи" сойдется с "Болоньей", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Фиорентину", "Рома" украинского форварда Артема Довбика сыграет с "Удинезе", а "Интер" сразится с "Лацио".
Расписание и результаты матчей 11-го тура Серии А
Пятница, 7 ноября
21:45 "Пиза" – "Кремонезе"
Суббота, 8 ноября
16:00 "Комо" – "Кальяри"
16:00 "Лечче" – "Верона"
19:00 "Ювентус" – "Торино"
21:45 "Парма" – "Милан"
Воскресенье, 9 ноября
13:30 "Аталанта" – "Сассуоло"
16:00 "Болонья" – "Наполи"
16:00 "Дженоа" – "Фиорентина"
19:00 "Рома" – "Удинезе"
21:45 "Интер" – "Лацио"