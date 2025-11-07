Серия А: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Руслан Малиновский / facebook.com/genoaCFCofficial

С 7 по 9 ноября состоятся матчи 11-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 7 ноября, игрой между "Пизой" и "Кремонезе".

В субботу, 8 ноября, "Ювентус" примет "Торино", а "Милан" встретится с "Пармой".

В воскресенье, 9 ноября, "Аталанта" будет противостоять "Сассуоло", действующий чемпион "Наполи" сойдется с "Болоньей", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Фиорентину", "Рома" украинского форварда Артема Довбика сыграет с "Удинезе", а "Интер" сразится с "Лацио".

Расписание и результаты матчей 11-го тура Серии А

Пятница, 7 ноября

21:45 "Пиза" – "Кремонезе"

Суббота, 8 ноября

16:00 "Комо" – "Кальяри"

16:00 "Лечче" – "Верона"

19:00 "Ювентус" – "Торино"

21:45 "Парма" – "Милан"

Воскресенье, 9 ноября

13:30 "Аталанта" – "Сассуоло"

16:00 "Болонья" – "Наполи"

16:00 "Дженоа" – "Фиорентина"

19:00 "Рома" – "Удинезе"

21:45 "Интер" – "Лацио"

Таблица Серии А после 10-го тура