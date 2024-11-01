Серия А: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура лидер чемпионата "Наполи" будет принимать "Аталанту".
2-4 ноября состоятся матчи одиннадцатого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
В субботу "Ювентус" на выезде сразится с "Удинезе", а "Милан" приедет в гости к "Монце".
В воскресенье лидер чемпионата "Наполи" примет "Аталанту", "Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде встретится с "Вероной", а "Интер" дома сойдется с "Венецией".
Завершится тур тремя поединками в понедельник, в том числе "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, в гостях сыграет с "Пармой".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Суббота, 2 ноября
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|МИЛАН
|Воскресенье, 3 ноября
|13:30
|НАПОЛИ
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|РОМА
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|Понедельник, 4 ноября
|19:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|КОМО
|19:30
|ПАРМА
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|КАЛЬЯРИ
Таблица Серии А после 10-го тура
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