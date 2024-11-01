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Серия А: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Наполи" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура лидер чемпионата "Наполи" будет принимать "Аталанту".

2-4 ноября состоятся матчи одиннадцатого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу "Ювентус" на выезде сразится с "Удинезе", а "Милан" приедет в гости к "Монце".

В воскресенье лидер чемпионата "Наполи" примет "Аталанту", "Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде встретится с "Вероной", а "Интер" дома сойдется с "Венецией".

Завершится тур тремя поединками в понедельник, в том числе "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, в гостях сыграет с "Пармой".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Суббота, 2 ноября
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 УДИНЕЗЕ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 МОНЦА   _:_   МИЛАН
Воскресенье, 3 ноября
13:30 НАПОЛИ   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ТОРИНО   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:00 ВЕРОНА   _:_   РОМА
21:45 ИНТЕР   _:_   ВЕНЕЦИЯ
Понедельник, 4 ноября
19:30 ЭМПОЛИ   _:_   КОМО
19:30 ПАРМА   _:_   ДЖЕНОА
21:45 ЛАЦИО   _:_   КАЛЬЯРИ

Таблица Серии А после 10-го тура

Таблица Серии А после 10-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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