Серия А: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура лидер чемпионата "Наполи" будет принимать "Аталанту".

2-4 ноября состоятся матчи одиннадцатого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу "Ювентус" на выезде сразится с "Удинезе", а "Милан" приедет в гости к "Монце".

В воскресенье лидер чемпионата "Наполи" примет "Аталанту", "Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде встретится с "Вероной", а "Интер" дома сойдется с "Венецией".

Завершится тур тремя поединками в понедельник, в том числе "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, в гостях сыграет с "Пармой".

Таблица Серии А после 10-го тура

Таблица Серии А после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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