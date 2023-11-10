Серия А: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Центральным в этом туре станет римское дерби между "Лацио" и "Ромой".
10 – 12 ноября состоятся матчи 12-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между "Сассуоло" и "Салернитаной". Также в этот день "Дженоа" украинца Руслана Малиновского встретится с "Вероной".
В субботу "Милан" приедет в гости к "Лечче", а "Ювентус" примет "Кальяри".
В воскресенье действующий чемпион Италии "Наполи" дома сразится с "Эмполи" украинца Виктора Коваленко, "Лацио" померяется силами с "Ромой", а "Интер" на собственном поле встретится с "Фрозиноне".
- После 11-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (28 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (26). На третьей строчке – "Милан" (22). Четвертым идет "Наполи" (21).
- Матчи 13-го тура Серии А состоятся после международной паузы, 25 – 27 ноября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Пятница, 10 ноября
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ВЕРОНА
|Суббота, 11 ноября
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|МИЛАН
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ТОРИНО
|Воскресенье, 12 ноября
|13:30
|НАПОЛИ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|РОМА
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
Таблица Серии А после 11-го тура
Читайте также:
Ла Лига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Лига чемпионов: результаты матчей 4-го тура группового этапа