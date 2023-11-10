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Серия А: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Лацио" – "Рома" / Фото: Associated Press

Центральным в этом туре станет римское дерби между "Лацио" и "Ромой".

10 – 12 ноября состоятся матчи 12-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Сассуоло" и "Салернитаной". Также в этот день "Дженоа" украинца Руслана Малиновского встретится с "Вероной".

В субботу "Милан" приедет в гости к "Лечче", а "Ювентус" примет "Кальяри".

В воскресенье действующий чемпион Италии "Наполи" дома сразится с "Эмполи" украинца Виктора Коваленко, "Лацио" померяется силами с "Ромой", а "Интер" на собственном поле встретится с "Фрозиноне".

  • После 11-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (28 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (26). На третьей строчке – "Милан" (22). Четвертым идет "Наполи" (21).
  • Матчи 13-го тура Серии А состоятся после международной паузы, 25 – 27 ноября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Пятница, 10 ноября
19:30 САССУОЛО   _:_   САЛЕРНИТАНА
21:45 ДЖЕНОА   _:_   ВЕРОНА
Суббота, 11 ноября
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   МИЛАН
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   КАЛЬЯРИ
21:45 МОНЦА   _:_   ТОРИНО
Воскресенье, 12 ноября
13:30 НАПОЛИ   _:_   ЭМПОЛИ
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ЛАЦИО   _:_   РОМА
21:45 ИНТЕР   _:_   ФРОЗИНОНЕ

Таблица Серии А после 11-го тура

Таблица Серии А после 11-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
87
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