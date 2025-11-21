- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 12-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 22 по 24 ноября состоятся матчи 12-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
В субботу, 22 ноября, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Кальяри", "Ювентус" приедет в гости к "Фиорентине", а "Наполи" примет "Аталанту".
В воскресенье, 23 ноября, "Рома" травмированного украинского форварда Артема Довбика сразится с "Кремонезе", "Лацио" примет "Лечче", а в центральном поединке тура в дерби сойдутся "Интер" и "Милан".
Закончится тур в понедельник, 24 ноября, матчами "Торино" – "Комо" и "Сассуоло" – "Пиза".
Расписание и результаты матчей 12-го тура Серии А
Суббота, 22 ноября
16:00 "Кальяри" – "Дженоа"
16:00 "Удинезе" – "Болонья"
19:00 "Фиорентина" – "Ювентус"
21:45 "Наполи" – "Аталанта"
Воскресенье, 23 ноября
13:30 "Верона" – "Парма"
16:00 "Кремонезе" – "Рома"
19:00 "Лацио" – "Лечче"
21:45 "Интер" – "Милан"
Понедельник, 24 ноября
19:30 "Торино" – "Комо"
21:45 "Сассуоло" – "Пиза"
Таблица Серии А после 11-го тура
Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.
Также мы рассказывали, что аналитики оценили шансы сборной Украины на выход в финальный турнир ЧМ-2026.