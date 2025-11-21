Серия А: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Интер" – "Милан" / © Associated Press

С 22 по 24 ноября состоятся матчи 12-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

В субботу, 22 ноября, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Кальяри", "Ювентус" приедет в гости к "Фиорентине", а "Наполи" примет "Аталанту".

В воскресенье, 23 ноября, "Рома" травмированного украинского форварда Артема Довбика сразится с "Кремонезе", "Лацио" примет "Лечче", а в центральном поединке тура в дерби сойдутся "Интер" и "Милан".

Закончится тур в понедельник, 24 ноября, матчами "Торино" – "Комо" и "Сассуоло" – "Пиза".

Расписание и результаты матчей 12-го тура Серии А

Суббота, 22 ноября

16:00 "Кальяри" – "Дженоа"

16:00 "Удинезе" – "Болонья"

19:00 "Фиорентина" – "Ювентус"

21:45 "Наполи" – "Аталанта"

Воскресенье, 23 ноября

13:30 "Верона" – "Парма"

16:00 "Кремонезе" – "Рома"

19:00 "Лацио" – "Лечче"

21:45 "Интер" – "Милан"

Понедельник, 24 ноября

19:30 "Торино" – "Комо"

21:45 "Сассуоло" – "Пиза"

Таблица Серии А после 11-го тура

Таблица Серии А после 11-го тура / © flashscore.ua

