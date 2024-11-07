Серия А: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура посоревнуются лидеры чемпионата "Интер" и "Наполи".
7-10 ноября состоятся матчи двенадцатого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в четверг поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, примет "Комо".
В субботу "Милан" приедет в гости к "Кальяри", а "Ювентус" на собственном поле встретится с "Торино".
Завершится тур в воскресенье: "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Болонью", а в центральном поединке посоревнуются лидеры чемпионата "Интер" и "Наполи".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Четверг, 7 ноября
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|КОМО
|Пятница, 8 ноября
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|Суббота, 9 ноября
|16:00
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|ПАРМА
|19:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ТОРИНО
|Воскресенье, 10 ноября
|13:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|16:00
|РОМА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|МОНЦА
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|НАПОЛИ
Таблица Серии А после 11-го тура
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