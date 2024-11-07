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Серия А: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Интер" – "Наполи" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура посоревнуются лидеры чемпионата "Интер" и "Наполи".

7-10 ноября состоятся матчи двенадцатого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в четверг поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, примет "Комо".

В субботу "Милан" приедет в гости к "Кальяри", а "Ювентус" на собственном поле встретится с "Торино".

Завершится тур в воскресенье: "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Болонью", а в центральном поединке посоревнуются лидеры чемпионата "Интер" и "Наполи".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Четверг, 7 ноября
21:45 ДЖЕНОА   _:_   КОМО
Пятница, 8 ноября
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЭМПОЛИ
Суббота, 9 ноября
16:00 ВЕНЕЦИЯ   _:_   ПАРМА
19:00 КАЛЬЯРИ   _:_   МИЛАН
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ТОРИНО
Воскресенье, 10 ноября
13:30 АТАЛАНТА   _:_   УДИНЕЗЕ
16:00 РОМА   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   ВЕРОНА
19:00 МОНЦА   _:_   ЛАЦИО
21:45 ИНТЕР   _:_   НАПОЛИ

Таблица Серии А после 11-го тура

Таблица Серии А после 11-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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