Серия А: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура посоревнуются лидеры чемпионата "Интер" и "Наполи".

7-10 ноября состоятся матчи двенадцатого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в четверг поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, примет "Комо".

В субботу "Милан" приедет в гости к "Кальяри", а "Ювентус" на собственном поле встретится с "Торино".

Завершится тур в воскресенье: "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Болонью", а в центральном поединке посоревнуются лидеры чемпионата "Интер" и "Наполи".

Таблица Серии А после 11-го тура

Таблица Серии А после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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