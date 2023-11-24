Серия А: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Центральным поединком тура станет противостояние лидеров чемпионата "Ювентуса" и "Интера".
25 – 27 ноября состоятся матчи 13-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
В субботу действующий чемпион "Наполи" приедет в гости к "Аталанте", а "Милан" примет "Фиорентину".
В воскресенье "Эмполи" Виктора Коваленко дома встретится с "Сассуоло", "Дженоа" Руслана Малиновского на выезде будет противостоять "Фрозиноне", а в центральном матче тура сыграют лидеры чемпионата – "Ювентус" и "Интер".
Завершится тур в понедельник поединками "Верона" – "Лечче" и "Болонья" – "Торино".
- После 12-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (31 очко). Вторую позицию занимает "Ювентус" (29). На третьей строчке – "Милан" (23). Четвертым идет "Наполи" (21).
- Матчи 14-го тура Серии А состоятся 1 – 4 декабря.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Суббота, 25 ноября
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ЛАЦИО
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|Воскресенье, 26 ноября
|13:30
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|РОМА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ИНТЕР
|Понедельник, 27 ноября
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ТОРИНО
Таблица Серии А после 12-го тура
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