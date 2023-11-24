Серия А: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

25 – 27 ноября состоятся матчи 13-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В субботу действующий чемпион "Наполи" приедет в гости к "Аталанте", а "Милан" примет "Фиорентину".

В воскресенье "Эмполи" Виктора Коваленко дома встретится с "Сассуоло", "Дженоа" Руслана Малиновского на выезде будет противостоять "Фрозиноне", а в центральном матче тура сыграют лидеры чемпионата – "Ювентус" и "Интер".

Завершится тур в понедельник поединками "Верона" – "Лечче" и "Болонья" – "Торино".

После 12-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (31 очко). Вторую позицию занимает "Ювентус" (29). На третьей строчке – "Милан" (23). Четвертым идет "Наполи" (21).

Матчи 14-го тура Серии А состоятся 1 – 4 декабря.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 12-го тура

Таблица Серии А после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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