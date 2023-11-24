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Серия А: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Ювентус" – "Интер" / Фото: Associated Press

Центральным поединком тура станет противостояние лидеров чемпионата "Ювентуса" и "Интера".

25 – 27 ноября состоятся матчи 13-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В субботу действующий чемпион "Наполи" приедет в гости к "Аталанте", а "Милан" примет "Фиорентину".

В воскресенье "Эмполи" Виктора Коваленко дома встретится с "Сассуоло", "Дженоа" Руслана Малиновского на выезде будет противостоять "Фрозиноне", а в центральном матче тура сыграют лидеры чемпионата – "Ювентус" и "Интер".

Завершится тур в понедельник поединками "Верона" – "Лечче" и "Болонья" – "Торино".

  • После 12-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (31 очко). Вторую позицию занимает "Ювентус" (29). На третьей строчке – "Милан" (23). Четвертым идет "Наполи" (21).
  • Матчи 14-го тура Серии А состоятся 1 – 4 декабря.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Суббота, 25 ноября
16:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   ЛАЦИО
19:00 АТАЛАНТА   _:_   НАПОЛИ
21:45 МИЛАН   _:_   ФИОРЕНТИНА
Воскресенье, 26 ноября
13:30 КАЛЬЯРИ   _:_   МОНЦА
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   САССУОЛО
16:00 ФРОЗИНОНЕ   _:_   ДЖЕНОА
19:00 РОМА   _:_   УДИНЕЗЕ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ИНТЕР
Понедельник, 27 ноября
19:30 ВЕРОНА   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ТОРИНО

Таблица Серии А после 12-го тура

Таблица Серии А после 12-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
70
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