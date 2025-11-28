- Дата публикации
Серия А: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 13-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 28 ноября по 1 декабря состоятся матчи 13-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 28 ноября, игрой между "Комо" и "Сассуоло".
В субботу, 29 ноября, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Верону", "Ювентус" сразится с "Кальяри", а "Милан" будет противостоять "Лацио".
В воскресенье, 30 ноября, "Интер" сыграет с "Пизой", "Аталанта" поборется с "Фиорентиной", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Наполи".
Закончится тур в понедельник, 1 декабря, поединком между "Болоньей" и "Кремонезе".
Расписание и результаты матчей 13-го тура Серии А
Пятница, 28 ноября
21:45 "Комо" – "Сассуоло"
Суббота, 29 ноября
16:00 "Дженоа" – "Верона"
16:00 "Парма" – "Удинезе"
19:00 "Ювентус" – "Кальяри"
21:45 "Милан" – "Лацио"
Воскресенье, 30 ноября
13:30 "Лечче" – "Торино"
16:00 "Пиза" – "Интер"
19:00 "Аталанта" – "Фиорентина"
21:45 "Рома" – "Наполи"
Понедельник, 1 декабря
21:45 "Болонья" – "Кремонезе"
Таблица Серии А после 12-го тура
