Серия А: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

С 28 ноября по 1 декабря состоятся матчи 13-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 28 ноября, игрой между "Комо" и "Сассуоло".

В субботу, 29 ноября, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Верону", "Ювентус" сразится с "Кальяри", а "Милан" будет противостоять "Лацио".

В воскресенье, 30 ноября, "Интер" сыграет с "Пизой", "Аталанта" поборется с "Фиорентиной", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Наполи".

Закончится тур в понедельник, 1 декабря, поединком между "Болоньей" и "Кремонезе".

Расписание и результаты матчей 13-го тура Серии А

Пятница, 28 ноября

21:45 "Комо" – "Сассуоло"

Суббота, 29 ноября

16:00 "Дженоа" – "Верона"

16:00 "Парма" – "Удинезе"

19:00 "Ювентус" – "Кальяри"

21:45 "Милан" – "Лацио"

Воскресенье, 30 ноября

13:30 "Лечче" – "Торино"

16:00 "Пиза" – "Интер"

19:00 "Аталанта" – "Фиорентина"

21:45 "Рома" – "Наполи"

Понедельник, 1 декабря

21:45 "Болонья" – "Кремонезе"

Таблица Серии А после 12-го тура

Таблица Серии А после 12-го тура / © flashscore.ua

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" уволило Александра Шовковского с поста главного тренера.