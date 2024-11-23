Серия А: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральных поединках тура "Милан" сыграет с "Ювентусом", а "Рома" Артема Довбика будет противостоять "Наполи".

23-25 ноября состоятся матчи тринадцатого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу действующий чемпион "Интер" на выезде сразится с "Вероной", "Милан" сойдется с "Ювентусом", а "Аталанта" поборется с "Пармой".

В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, примет "Кальяри".

В тот же день "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к текущему лидеру чемпионата "Наполи", а "Лацио" дома встретится с "Болоньей".

Завершится тур в понедельник матчами "Эмполи" – "Удинезе" и "Венеция" – "Лечче".

Таблица Серии А после 12-го тура

Таблица Серии А после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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