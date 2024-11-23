Серия А: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральных поединках тура "Милан" сыграет с "Ювентусом", а "Рома" Артема Довбика будет противостоять "Наполи".
23-25 ноября состоятся матчи тринадцатого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
В субботу действующий чемпион "Интер" на выезде сразится с "Вероной", "Милан" сойдется с "Ювентусом", а "Аталанта" поборется с "Пармой".
В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, примет "Кальяри".
В тот же день "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к текущему лидеру чемпионата "Наполи", а "Лацио" дома встретится с "Болоньей".
Завершится тур в понедельник матчами "Эмполи" – "Удинезе" и "Венеция" – "Лечче".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Суббота, 23 ноября
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ИНТЕР
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ПАРМА
|_:_
|АТАЛАНТА
|Воскресенье, 24 ноября
|13:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|16:00
|КОМО
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Понедельник, 25 ноября
|19:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
Таблица Серии А после 12-го тура
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