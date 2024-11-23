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Серия А: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Милан" – "Ювентус" / Фото: Associated Press

В центральных поединках тура "Милан" сыграет с "Ювентусом", а "Рома" Артема Довбика будет противостоять "Наполи".

23-25 ноября состоятся матчи тринадцатого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу действующий чемпион "Интер" на выезде сразится с "Вероной", "Милан" сойдется с "Ювентусом", а "Аталанта" поборется с "Пармой".

В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, примет "Кальяри".

В тот же день "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к текущему лидеру чемпионата "Наполи", а "Лацио" дома встретится с "Болоньей".

Завершится тур в понедельник матчами "Эмполи" – "Удинезе" и "Венеция" – "Лечче".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Суббота, 23 ноября
16:00 ВЕРОНА   _:_   ИНТЕР
19:00 МИЛАН   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ПАРМА   _:_   АТАЛАНТА
Воскресенье, 24 ноября
13:30 ДЖЕНОА   _:_   КАЛЬЯРИ
16:00 КОМО   _:_   ФИОРЕНТИНА
16:00 ТОРИНО   _:_   МОНЦА
19:00 НАПОЛИ   _:_   РОМА
21:45 ЛАЦИО   _:_   БОЛОНЬЯ
Понедельник, 25 ноября
19:30 ЭМПОЛИ   _:_   УДИНЕЗЕ
21:45 ВЕНЕЦИЯ   _:_   ЛЕЧЧЕ

Таблица Серии А после 12-го тура

Таблица Серии А после 12-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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