- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 14-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 6 по 8 декабря состоятся матчи 14-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
В субботу, 6 декабря, "Фиорентина" будет противостоять "Сассуоло", "Интер" примет "Комо", а "Аталанта" встретится с "Вероной".
В воскресенье, 7 декабря, "Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Кальяри", "Лацио" сразится с "Болоньей", а "Наполи" померяется силами с "Ювентусом".
Закончится тур в понедельник, 8 декабря, в частности "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сразится с "Удинезе", а "Милан" приедет в гости к "Торино".
Расписание и результаты матчей 14-го тура Серии А
Суббота, 6 декабря
16:00 "Сассуоло" – "Фиорентина"
19:00 "Интер" – "Комо"
21:45 "Верона" – "Аталанта"
Воскресенье, 7 декабря
13:30 "Кремонезе" – "Лечче"
16:00 "Кальяри" – "Рома"
19:00 "Лацио" – "Болонья"
21:45 "Наполи" – "Ювентус"
Понедельник, 8 декабря
16:00 "Пиза" – "Парма"
19:00 "Удинезе" – "Дженоа"
21:45 "Торино" – "Милан"