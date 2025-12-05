Серия А: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Руслан Малиновский / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

С 6 по 8 декабря состоятся матчи 14-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

В субботу, 6 декабря, "Фиорентина" будет противостоять "Сассуоло", "Интер" примет "Комо", а "Аталанта" встретится с "Вероной".

В воскресенье, 7 декабря, "Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Кальяри", "Лацио" сразится с "Болоньей", а "Наполи" померяется силами с "Ювентусом".

Закончится тур в понедельник, 8 декабря, в частности "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сразится с "Удинезе", а "Милан" приедет в гости к "Торино".

Расписание и результаты матчей 14-го тура Серии А

Суббота, 6 декабря

16:00 "Сассуоло" – "Фиорентина"

19:00 "Интер" – "Комо"

21:45 "Верона" – "Аталанта"

Воскресенье, 7 декабря

13:30 "Кремонезе" – "Лечче"

16:00 "Кальяри" – "Рома"

19:00 "Лацио" – "Болонья"

21:45 "Наполи" – "Ювентус"

Понедельник, 8 декабря

16:00 "Пиза" – "Парма"

19:00 "Удинезе" – "Дженоа"

21:45 "Торино" – "Милан"

Таблица Серии А после 13-го тура