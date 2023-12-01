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Серия А: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Наполи" – "Интер" / Фото: Associated Press

"Дженоа" Малиновского встретится с "Эмполи" Коваленко, а в центральном поединке "Наполи" примет "Интер".

1 – 4 декабря состоятся матчи 14-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу выездным поединком "Ювентуса" против "Монцы".

В субботу "Дженоа" Руслана Малиновского в "украинском дерби" померяется силами с "Эмполи" Виктора Коваленко.

Также в этот день "Лацио" примет "Кальяри", а "Милан" дома будет противостоять "Фрозиноне".

Центральный матч тура вынесен на воскресенье – действующий чемпион "Наполи" будет принимать "Интер".

Завершится тур в понедельник поединком между "Торино" и "Аталантой".

  • После 13-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (32 очка). Вторую позицию занимает "Ювентус" (30). На третьей строчке – "Милан" (26). Четвертым идет "Наполи" (24).
  • Матчи 15-го тура Серии А состоятся 8 – 11 декабря.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Пятница, 1 декабря
21:45 МОНЦА   _:_   ЮВЕНТУС
Суббота, 2 декабря
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 ЛАЦИО   _:_   КАЛЬЯРИ
21:45 МИЛАН   _:_   ФРОЗИНОНЕ
Воскресенье, 3 декабря
13:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   ВЕРОНА
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:00 САССУОЛО   _:_   РОМА
21:45 НАПОЛИ   _:_   ИНТЕР
Понедельник, 4 декабря
21:45 ТОРИНО   _:_   АТАЛАНТА

Таблица Серии А после 13-го тура

Таблица Серии А после 13-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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