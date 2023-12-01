Серия А: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Дженоа" Малиновского встретится с "Эмполи" Коваленко, а в центральном поединке "Наполи" примет "Интер".
1 – 4 декабря состоятся матчи 14-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу выездным поединком "Ювентуса" против "Монцы".
В субботу "Дженоа" Руслана Малиновского в "украинском дерби" померяется силами с "Эмполи" Виктора Коваленко.
Также в этот день "Лацио" примет "Кальяри", а "Милан" дома будет противостоять "Фрозиноне".
Центральный матч тура вынесен на воскресенье – действующий чемпион "Наполи" будет принимать "Интер".
Завершится тур в понедельник поединком между "Торино" и "Аталантой".
- После 13-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (32 очка). Вторую позицию занимает "Ювентус" (30). На третьей строчке – "Милан" (26). Четвертым идет "Наполи" (24).
- Матчи 15-го тура Серии А состоятся 8 – 11 декабря.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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|Пятница, 1 декабря
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Суббота, 2 декабря
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
|Воскресенье, 3 декабря
|13:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|РОМА
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|ИНТЕР
|Понедельник, 4 декабря
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|АТАЛАНТА
Таблица Серии А после 13-го тура
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