Серия А: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Дженоа" Малиновского встретится с "Эмполи" Коваленко, а в центральном поединке "Наполи" примет "Интер".

1 – 4 декабря состоятся матчи 14-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу выездным поединком "Ювентуса" против "Монцы".

В субботу "Дженоа" Руслана Малиновского в "украинском дерби" померяется силами с "Эмполи" Виктора Коваленко.

Также в этот день "Лацио" примет "Кальяри", а "Милан" дома будет противостоять "Фрозиноне".

Центральный матч тура вынесен на воскресенье – действующий чемпион "Наполи" будет принимать "Интер".

Завершится тур в понедельник поединком между "Торино" и "Аталантой".

После 13-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (32 очка). Вторую позицию занимает "Ювентус" (30). На третьей строчке – "Милан" (26). Четвертым идет "Наполи" (24).

Матчи 15-го тура Серии А состоятся 8 – 11 декабря.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 13-го тура

Таблица Серии А после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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