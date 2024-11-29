Серия А: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

С 29 ноября по 2 декабря состоятся матчи 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Кальяри" и "Вероной". В субботу "Милан" примет "Эмполи",

В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, сыграет против "Удинезе".

В тот же день "Лацио" сразится с "Пармой", текущий лидер чемпионата "Наполи" будет противостоять "Торино", действующий чемпион "Интер" сойдется с "Фиорентиной", а "Ювентус" приедет в гости к "Лечче".

Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Аталантой".

Таблица Серии А после 13-го тура

Таблица Серии А после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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