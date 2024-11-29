Серия А: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Аталантой".
С 29 ноября по 2 декабря состоятся матчи 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Кальяри" и "Вероной". В субботу "Милан" примет "Эмполи",
В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, сыграет против "Удинезе".
В тот же день "Лацио" сразится с "Пармой", текущий лидер чемпионата "Наполи" будет противостоять "Торино", действующий чемпион "Интер" сойдется с "Фиорентиной", а "Ювентус" приедет в гости к "Лечче".
Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Аталантой".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
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|Пятница, 29 ноября
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ВЕРОНА
|Суббота, 30 ноября
|16:00
|КОМО
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|ЭМПОЛИ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|Воскресенье, 1 декабря
|13:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ДЖЕНОА
|16:00
|ПАРМА
|_:_
|ЛАЦИО
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|НАПОЛИ
|19:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понедельник, 2 декабря
|21:45
|РОМА
|_:_
|АТАЛАНТА
Таблица Серии А после 13-го тура
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