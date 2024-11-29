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Серия А: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

"Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Аталантой".

С 29 ноября по 2 декабря состоятся матчи 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Кальяри" и "Вероной". В субботу "Милан" примет "Эмполи",

В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, сыграет против "Удинезе".

В тот же день "Лацио" сразится с "Пармой", текущий лидер чемпионата "Наполи" будет противостоять "Торино", действующий чемпион "Интер" сойдется с "Фиорентиной", а "Ювентус" приедет в гости к "Лечче".

Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Аталантой".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Пятница, 29 ноября
21:45 КАЛЬЯРИ   _:_   ВЕРОНА
Суббота, 30 ноября
16:00 КОМО   _:_   МОНЦА
19:00 МИЛАН   _:_   ЭМПОЛИ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ВЕНЕЦИЯ
Воскресенье, 1 декабря
13:30 УДИНЕЗЕ   _:_   ДЖЕНОА
16:00 ПАРМА   _:_   ЛАЦИО
16:00 ТОРИНО   _:_   НАПОЛИ
19:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   ИНТЕР
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЮВЕНТУС
Понедельник, 2 декабря
21:45 РОМА   _:_   АТАЛАНТА

Таблица Серии А после 13-го тура

Таблица Серии А после 13-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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