Дата публикации
Серия А: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 15-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

С 12 по 15 декабря состоятся матчи 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 12 декабря, поединком между "Лечче" и "Пизой".

В субботу, 13 декабря, "Лацио" сразится с "Пармой", а "Аталанта" примет "Кальяри".

В воскресенье, 14 декабря, "Милан" сойдется с "Сассуоло", "Наполи" будет противостоять "Удинезе", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Интер", а "Ювентус" приедет в гости к "Болонье".

Закончится тур в понедельник, 15 декабря: "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Комо".

Расписание и результаты матчей 15-го тура Серии А

Пятница, 12 декабря

21:45 "Лечче" – "Пиза"

Суббота, 13 декабря

16:00 "Торино" – "Кремонезе"

19:00 "Парма" – "Лацио"

21:45 "Аталанта" – "Кальяри"

Воскресенье, 14 декабря

13:30 "Милан" – "Сассуоло"

16:00 "Удинезе" – "Наполи"

16:00 "Фиорентина" – "Верона"

19:00 "Дженоа" – "Интер"

21:45 "Болонья" – "Ювентус"

Понедельник, 15 декабря

21:45 "Рома" – "Комо"

Таблица Серии А после 14-го тура

Ранее сообщалось, где сборная Украины примет Швецию в плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026.

