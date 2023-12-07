Серия А: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Ювентус" будет принимать "Наполи".

8 – 11 декабря состоятся матчи 15-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу сразу же центральным поединком, в котором "Ювентус" на своем поле сыграет против действующего чемпиона – "Наполи".

В субботу "Лацио" встретится с "Вероной", "Милан" приедет в гости к "Аталанте", а "Интер" примет "Удинезе".

В воскресенье "Дженоа" украинца Руслана Малиновского на выезде сразится с "Монцой", а "Рома" дома сойдется с "Фиорентиной".

Завершится тур в понедельник. В этот день "Эмполи" украинца Виктора Коваленко будет принимать "Лечче".

После 14-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (35 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (33). На третьей строчке – "Милан" (29). Далее следуют "Рома" и "Наполи" (по 24).

Матчи 16-го тура Серии А состоятся 15 – 18 декабря.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 14-го тура

Таблица Серии А после 14-го тура / Фото: flashscore.ua

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