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Серия А: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри / Фото: Associated Press

В центральном поединке "Ювентус" будет принимать "Наполи".

8 – 11 декабря состоятся матчи 15-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу сразу же центральным поединком, в котором "Ювентус" на своем поле сыграет против действующего чемпиона – "Наполи".

В субботу "Лацио" встретится с "Вероной", "Милан" приедет в гости к "Аталанте", а "Интер" примет "Удинезе".

В воскресенье "Дженоа" украинца Руслана Малиновского на выезде сразится с "Монцой", а "Рома" дома сойдется с "Фиорентиной".

Завершится тур в понедельник. В этот день "Эмполи" украинца Виктора Коваленко будет принимать "Лечче".

  • После 14-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (35 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (33). На третьей строчке – "Милан" (29). Далее следуют "Рома" и "Наполи" (по 24).
  • Матчи 16-го тура Серии А состоятся 15 – 18 декабря.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Пятница, 8 декабря
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   НАПОЛИ
Суббота, 9 декабря
16:00 ВЕРОНА   _:_   ЛАЦИО
19:00 АТАЛАНТА   _:_   МИЛАН
21:45 ИНТЕР   _:_   УДИНЕЗЕ
Воскресенье, 10 декабря
13:30 ФРОЗИНОНЕ   _:_   ТОРИНО
16:00 МОНЦА   _:_   ДЖЕНОА
19:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 РОМА   _:_   ФИОРЕНТИНА
Понедельник, 11 декабря
19:30 ЭМПОЛИ   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 КАЛЬЯРИ   _:_   САССУОЛО

Таблица Серии А после 14-го тура

Таблица Серии А после 14-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 14-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
37
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