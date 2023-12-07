Серия А: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Ювентус" будет принимать "Наполи".
8 – 11 декабря состоятся матчи 15-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу сразу же центральным поединком, в котором "Ювентус" на своем поле сыграет против действующего чемпиона – "Наполи".
В субботу "Лацио" встретится с "Вероной", "Милан" приедет в гости к "Аталанте", а "Интер" примет "Удинезе".
В воскресенье "Дженоа" украинца Руслана Малиновского на выезде сразится с "Монцой", а "Рома" дома сойдется с "Фиорентиной".
Завершится тур в понедельник. В этот день "Эмполи" украинца Виктора Коваленко будет принимать "Лечче".
- После 14-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (35 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (33). На третьей строчке – "Милан" (29). Далее следуют "Рома" и "Наполи" (по 24).
- Матчи 16-го тура Серии А состоятся 15 – 18 декабря.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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|Пятница, 8 декабря
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|НАПОЛИ
|Суббота, 9 декабря
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЛАЦИО
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|Воскресенье, 10 декабря
|13:30
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|ТОРИНО
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|РОМА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|Понедельник, 11 декабря
|19:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|САССУОЛО
Таблица Серии А после 14-го тура
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