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Серия А: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / Фото: Associated Press

"Рома" украинского форварда Артема Довбика попытается прервать серию из четырех поражений подряд.

6-9 декабря состоятся матчи 15-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу: действующий чемпион "Интер" примет "Парму", а "Милан" приедет в гости к "Аталанте".

В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, сразится с "Торино".

В тот же день "Ювентус" встретится с "Болоньей", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет противостоять "Лечче" и попытается прервать серию из четырех поражений подряд в чемпионате Италии.

В воскресенье "Фиорентина" сойдется с "Кальяри", а лидер чемпионата "Наполи" сыграет с "Лацио".

Завершится тур в понедельник матчем между "Монцой" и "Удинезе".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Пятница, 6 декабря
19:30 ИНТЕР   _:_   ПАРМА
21:45 АТАЛАНТА   _:_   МИЛАН
Суббота, 7 декабря
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ТОРИНО
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 РОМА   _:_   ЛЕЧЧЕ
Воскресенье, 8 декабря
13:30 ФИОРЕНТИНА   _:_   КАЛЬЯРИ
16:00 ВЕРОНА   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 ВЕНЕЦИЯ   _:_   КОМО
21:45 НАПОЛИ   _:_   ЛАЦИО
Понедельник, 9 декабря
21:45 МОНЦА   _:_   УДИНЕЗЕ

Таблица Серии А после 14-го тура

Таблица Серии А после 14-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 14-го тура / Фото: flashscore.ua

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