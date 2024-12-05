Серия А: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

6-9 декабря состоятся матчи 15-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу: действующий чемпион "Интер" примет "Парму", а "Милан" приедет в гости к "Аталанте".

В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, сразится с "Торино".

В тот же день "Ювентус" встретится с "Болоньей", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет противостоять "Лечче" и попытается прервать серию из четырех поражений подряд в чемпионате Италии.

В воскресенье "Фиорентина" сойдется с "Кальяри", а лидер чемпионата "Наполи" сыграет с "Лацио".

Завершится тур в понедельник матчем между "Монцой" и "Удинезе".

Таблица Серии А после 14-го тура

Таблица Серии А после 14-го тура / Фото: flashscore.ua

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