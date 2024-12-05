Серия А: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Рома" украинского форварда Артема Довбика попытается прервать серию из четырех поражений подряд.
6-9 декабря состоятся матчи 15-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу: действующий чемпион "Интер" примет "Парму", а "Милан" приедет в гости к "Аталанте".
В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, сразится с "Торино".
В тот же день "Ювентус" встретится с "Болоньей", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет противостоять "Лечче" и попытается прервать серию из четырех поражений подряд в чемпионате Италии.
В воскресенье "Фиорентина" сойдется с "Кальяри", а лидер чемпионата "Наполи" сыграет с "Лацио".
Завершится тур в понедельник матчем между "Монцой" и "Удинезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Пятница, 6 декабря
|19:30
|ИНТЕР
|_:_
|ПАРМА
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|МИЛАН
|Суббота, 7 декабря
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ТОРИНО
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|РОМА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Воскресенье, 8 декабря
|13:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|КОМО
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|ЛАЦИО
|Понедельник, 9 декабря
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
Таблица Серии А после 14-го тура
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