- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 16-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 20 по 21 декабря состоятся матчи 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
В субботу, 20 декабря, "Лацио" примет "Кремонезе", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика сразится с "Ювентусом".
В воскресенье, 21 декабря, "Фиорентина" сойдется с "Удинезе", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Аталантой".
Четыре поединка этого тура перенесены на более поздние даты из-за проведения Суперкубка Италии.
Расписание и результаты матчей 16-го тура Серии А
Суббота, 20 декабря
19:00 "Лацио" – "Кремонезе"
21:45 "Ювентус" – "Рома"
Воскресенье, 21 декабря
13:30 "Кальяри" – "Пиза"
16:00 "Сассуоло" – "Торино"
19:00 "Фиорентина" – "Удинезе"
21:45 "Дженоа" – "Аталанта"
Среда, 14 января
19:30 "Наполи" – "Парма"
21:45 "Интер" – "Лечче"
Четверг, 15 января
19:30 "Верона" – "Болонья"
21:45 "Комо" – "Милан"
Таблица Серии А после 15-го тура
Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Лиги конференций.