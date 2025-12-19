Серия А: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Артем Довбик / © Associated Press

С 20 по 21 декабря состоятся матчи 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

В субботу, 20 декабря, "Лацио" примет "Кремонезе", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика сразится с "Ювентусом".

В воскресенье, 21 декабря, "Фиорентина" сойдется с "Удинезе", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Аталантой".

Четыре поединка этого тура перенесены на более поздние даты из-за проведения Суперкубка Италии.

Расписание и результаты матчей 16-го тура Серии А

Суббота, 20 декабря

19:00 "Лацио" – "Кремонезе"

21:45 "Ювентус" – "Рома"

Воскресенье, 21 декабря

13:30 "Кальяри" – "Пиза"

16:00 "Сассуоло" – "Торино"

19:00 "Фиорентина" – "Удинезе"

21:45 "Дженоа" – "Аталанта"

Среда, 14 января

19:30 "Наполи" – "Парма"

21:45 "Интер" – "Лечче"

Четверг, 15 января

19:30 "Верона" – "Болонья"

21:45 "Комо" – "Милан"

Таблица Серии А после 15-го тура

Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Лиги конференций.