Серия А: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Лацио" встретится с "Интером".

15 – 18 декабря состоятся матчи 16-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Дженоа" украинца Руслана Малиновского будет принимать "Ювентус".

В субботу действующий чемпион "Наполи" дома сыграет с "Кальяри", а "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на выезде сразится с "Торино".

В воскресенье "Милан" примет "Монцу", "Рома" в гостях сойдется с "Болоньей", а в центральном поединке тура "Лацио" будет принимать "Интер".

Завершится тур в понедельник игрой между "Аталантой" и "Салернитаной".

После 15-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (38 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (36). На третьей строчке – "Милан" (29). Далее следуют "Рома" и "Болонья" (по 25).

Матчи 17-го тура Серии А состоятся 22 – 23 декабря.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 15-го тура

Таблица Серии А после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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