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Серия А: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Интер" / Фото: Associated Press

В центральном поединке "Лацио" встретится с "Интером".

15 – 18 декабря состоятся матчи 16-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Дженоа" украинца Руслана Малиновского будет принимать "Ювентус".

В субботу действующий чемпион "Наполи" дома сыграет с "Кальяри", а "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на выезде сразится с "Торино".

В воскресенье "Милан" примет "Монцу", "Рома" в гостях сойдется с "Болоньей", а в центральном поединке тура "Лацио" будет принимать "Интер".

Завершится тур в понедельник игрой между "Аталантой" и "Салернитаной".

  • После 15-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (38 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (36). На третьей строчке – "Милан" (29). Далее следуют "Рома" и "Болонья" (по 25).
  • Матчи 17-го тура Серии А состоятся 22 – 23 декабря.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Пятница, 15 декабря
21:45 ДЖЕНОА   _:_   ЮВЕНТУС
Суббота, 16 декабря
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   ФРОЗИНОНЕ
19:00 НАПОЛИ   _:_   КАЛЬЯРИ
21:45 ТОРИНО   _:_   ЭМПОЛИ
Воскресенье, 17 декабря
13:30 МИЛАН   _:_   МОНЦА
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   САССУОЛО
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   ВЕРОНА
19:00 БОЛОНЬЯ   _:_   РОМА
21:45 ЛАЦИО   _:_   ИНТЕР
Понедельник, 18 декабря
21:45 АТАЛАНТА   _:_   САЛЕРНИТАНА

Таблица Серии А после 15-го тура

Таблица Серии А после 15-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
66
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