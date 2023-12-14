Серия А: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Лацио" встретится с "Интером".
15 – 18 декабря состоятся матчи 16-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Дженоа" украинца Руслана Малиновского будет принимать "Ювентус".
В субботу действующий чемпион "Наполи" дома сыграет с "Кальяри", а "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на выезде сразится с "Торино".
В воскресенье "Милан" примет "Монцу", "Рома" в гостях сойдется с "Болоньей", а в центральном поединке тура "Лацио" будет принимать "Интер".
Завершится тур в понедельник игрой между "Аталантой" и "Салернитаной".
- После 15-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (38 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (36). На третьей строчке – "Милан" (29). Далее следуют "Рома" и "Болонья" (по 25).
- Матчи 17-го тура Серии А состоятся 22 – 23 декабря.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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|Пятница, 15 декабря
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Суббота, 16 декабря
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|ЭМПОЛИ
|Воскресенье, 17 декабря
|13:30
|МИЛАН
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ИНТЕР
|Понедельник, 18 декабря
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
Таблица Серии А после 15-го тура
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