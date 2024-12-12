Серия А: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Лацио" будет принимать "Интер".
13-16 декабря состоятся матчи 16-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Эмполи" и "Торино".
В субботу лидер чемпионата "Аталанта" сойдется с "Кальяри", "Наполи" будет противостоять "Удинезе", а "Ювентус" примет "Венецию".
В воскресенье "Фиорентина" сразится с "Болоньей", "Рома" украинского форварда Артема Довбика попытается обыграть "Комо", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, сыграет с "Миланом".
Завершится тур в понедельник, когда действующий чемпион "Интер" в центральном поединке тура померяется силами с "Лацио".
После 15-го тура таблицу Серии А возглавляет "Аталанта" (34 очка). Второе место занимает "Наполи" (32 балла). На третьей и четвертой позициях соответственно расположились "Интер" и "Фиорентина" (по 31 пункту), которые имеют матч в запасе.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
16 ТУР
|Пятница, 13 декабря
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ТОРИНО
|Суббота, 14 декабря
|16:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|Воскресенье, 15 декабря
|13:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|16:00
|ПАРМА
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|КОМО
|_:_
|РОМА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ДЖЕНОА
|Понедельник, 16 декабря
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ИНТЕР
Таблица Серии А после 15-го тура
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