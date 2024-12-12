Серия А: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Лацио" будет принимать "Интер".

13-16 декабря состоятся матчи 16-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Эмполи" и "Торино".

В субботу лидер чемпионата "Аталанта" сойдется с "Кальяри", "Наполи" будет противостоять "Удинезе", а "Ювентус" примет "Венецию".

В воскресенье "Фиорентина" сразится с "Болоньей", "Рома" украинского форварда Артема Довбика попытается обыграть "Комо", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, сыграет с "Миланом".

Завершится тур в понедельник, когда действующий чемпион "Интер" в центральном поединке тура померяется силами с "Лацио".

После 15-го тура таблицу Серии А возглавляет "Аталанта" (34 очка). Второе место занимает "Наполи" (32 балла). На третьей и четвертой позициях соответственно расположились "Интер" и "Фиорентина" (по 31 пункту), которые имеют матч в запасе.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

16 ТУР Пятница, 13 декабря 21:45 ЭМПОЛИ _:_ ТОРИНО Суббота, 14 декабря 16:00 КАЛЬЯРИ _:_ АТАЛАНТА 19:00 УДИНЕЗЕ _:_ НАПОЛИ 21:45 ЮВЕНТУС _:_ ВЕНЕЦИЯ Воскресенье, 15 декабря 13:30 ЛЕЧЧЕ _:_ МОНЦА 16:00 БОЛОНЬЯ _:_ ФИОРЕНТИНА 16:00 ПАРМА _:_ ВЕРОНА 19:00 КОМО _:_ РОМА 21:45 МИЛАН _:_ ДЖЕНОА Понедельник, 16 декабря 21:45 ЛАЦИО _:_ ИНТЕР

Таблица Серии А после 15-го тура

Таблица Серии А после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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