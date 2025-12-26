- Дата публикации
Серия А: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 17-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 27 по 29 декабря состоятся матчи 17-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
В субботу, 27 декабря, "Парма" примет "Фиорентину", "Лацио" сыграет с "Удинезе", а "Ювентус" сразится с "Пизой".
В воскресенье, 28 декабря, "Милан" встретится с "Вероной", "Наполи" будет противостоять "Кремонезе", "Болонья" померяется силами из "Сассуоло", а "Интер" сойдется с "Аталантой".
Завершится тур в понедельник, 29 декабря, когда "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.
Расписание и результаты матчей 17-го тура Серии А
Суббота, 27 декабря
13:30 "Парма" – "Фиорентина"
16:00 "Лечче" – "Комо"
16:00 "Торино" – "Кальяри"
19:00 "Удинезе" – "Лацио"
21:45 "Пиза" – "Ювентус"
Воскресенье, 28 декабря
13:30 "Милан" – "Верона"
16:00 "Кремонезе" – "Наполи"
19:00 "Болонья" – "Сассуоло"
21:45 "Аталанта" – "Интер"
Понедельник, 29 декабря
21:45 "Рома" – "Дженоа"
Таблица Серии А после 16-го тура
