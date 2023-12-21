Серия А: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Центральным поединком станет дуэль между "Ромой" и "Наполи".
22 – 23 декабря состоятся матчи 17-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
В пятницу "Эмполи" украинца Виктора Коваленко примет "Лацио", а "Дженоа" другого нашего соотечественника Руслана Малиновского на выезде сыграет против "Сассуоло".
Также в этот день "Милан" приедет в гости к "Салернитане".
В субботу "Ювентус" на выезде встретится с "Фрозиноне", "Интер" дома сразится с "Лечче", а в центральном поединке тура померяются силами "Рома" и "Наполи".
- После 16-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (41 очко). Вторую позицию занимает "Ювентус" (37). На третьей строчке – "Милан" (32). Четвертой сенсационно идет "Болонья" (28).
- Матчи 18-го тура Серии А состоятся 29 – 30 декабря.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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|Пятница, 22 декабря
|19:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ЛАЦИО
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|МИЛАН
|Суббота, 23 декабря
|13:30
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|РОМА
|_:_
|НАПОЛИ
Таблица Серии А после 16-го тура
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