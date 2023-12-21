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Серия А: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью

Центральным поединком станет дуэль между "Ромой" и "Наполи".

22 – 23 декабря состоятся матчи 17-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В пятницу "Эмполи" украинца Виктора Коваленко примет "Лацио", а "Дженоа" другого нашего соотечественника Руслана Малиновского на выезде сыграет против "Сассуоло".

Также в этот день "Милан" приедет в гости к "Салернитане".

В субботу "Ювентус" на выезде встретится с "Фрозиноне", "Интер" дома сразится с "Лечче", а в центральном поединке тура померяются силами "Рома" и "Наполи".

  • После 16-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (41 очко). Вторую позицию занимает "Ювентус" (37). На третьей строчке – "Милан" (32). Четвертой сенсационно идет "Болонья" (28).
  • Матчи 18-го тура Серии А состоятся 29 – 30 декабря.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Пятница, 22 декабря
19:30 ЭМПОЛИ   _:_   ЛАЦИО
19:30 САССУОЛО   _:_   ДЖЕНОА
21:45 МОНЦА   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 САЛЕРНИТАНА   _:_   МИЛАН
Суббота, 23 декабря
13:30 ФРОЗИНОНЕ   _:_   ЮВЕНТУС
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ТОРИНО   _:_   УДИНЕЗЕ
19:00 ВЕРОНА   _:_   КАЛЬЯРИ
19:00 ИНТЕР   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 РОМА   _:_   НАПОЛИ

Таблица Серии А после 16-го тура

Таблица Серии А после 16-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
69
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