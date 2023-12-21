Серия А: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Центральным поединком станет дуэль между "Ромой" и "Наполи".

22 – 23 декабря состоятся матчи 17-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В пятницу "Эмполи" украинца Виктора Коваленко примет "Лацио", а "Дженоа" другого нашего соотечественника Руслана Малиновского на выезде сыграет против "Сассуоло".

Также в этот день "Милан" приедет в гости к "Салернитане".

В субботу "Ювентус" на выезде встретится с "Фрозиноне", "Интер" дома сразится с "Лечче", а в центральном поединке тура померяются силами "Рома" и "Наполи".

После 16-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (41 очко). Вторую позицию занимает "Ювентус" (37). На третьей строчке – "Милан" (32). Четвертой сенсационно идет "Болонья" (28).

Матчи 18-го тура Серии А состоятся 29 – 30 декабря.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 16-го тура

Таблица Серии А после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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