Серия А: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Рома" с Артемом Довбиком будет пытаться на своем поле обыграть "Парму".

20-23 декабря состоятся матчи 17-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Милан" на выезде сыграет с "Вероной".

В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, примет "Наполи". В тот же день "Лацио" в гостях сразится с "Лечче".

В воскресенье "Рома" украинского форварда Артема Довбика, который посреди недели оформил дубль в победном для своей команды матче Кубка Италии против "Сампдории", будет принимать "Парму".

В тот же день лидер чемпионата "Аталанта" дома сыграет против "Эмполи", а "Ювентус" приедет в гости к "Монце".

Завершится тур в понедельник: "Фиорентина" в родных стенах сойдется с "Удинезе", а действующий чемпион "Интер" на своем поле попытается одолеть новичка элитного дивизиона "Комо".

После 16-го тура таблицу Серии А возглавляет "Аталанта" (37 очков). Второе место занимает "Наполи" (35 баллов). На третьей строчке располагается "Интер" (34 пункта), который имеет матч в запасе.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

17 ТУР Пятница, 20 декабря 21:45 ВЕРОНА _:_ МИЛАН Суббота, 21 декабря 16:00 ТОРИНО _:_ БОЛОНЬЯ 19:00 ДЖЕНОА _:_ НАПОЛЬ 21:45 ЛЕЧЧЕ _:_ ЛАЦИО Воскресенье, 22 декабря 13:30 РОМА _:_ ПАРМА 16:00 ВЕНЕЦИЯ _:_ КАЛЬЯРИ 19:00 АТАЛАНТА _:_ ЭМПОЛИ 21:45 МОНЦА _:_ ЮВЕНТУС Понедельник, 23 декабря 19:30 ФИОРЕНТИНА _:_ УДИНЕЗЕ 21:45 ИНТЕР _:_ КОМО

Таблица Серии А после 16-го тура

Таблица Серии А после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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