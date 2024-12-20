Серия А: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Рома" с Артемом Довбиком будет пытаться на своем поле обыграть "Парму".
20-23 декабря состоятся матчи 17-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Милан" на выезде сыграет с "Вероной".
В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, примет "Наполи". В тот же день "Лацио" в гостях сразится с "Лечче".
В воскресенье "Рома" украинского форварда Артема Довбика, который посреди недели оформил дубль в победном для своей команды матче Кубка Италии против "Сампдории", будет принимать "Парму".
В тот же день лидер чемпионата "Аталанта" дома сыграет против "Эмполи", а "Ювентус" приедет в гости к "Монце".
Завершится тур в понедельник: "Фиорентина" в родных стенах сойдется с "Удинезе", а действующий чемпион "Интер" на своем поле попытается одолеть новичка элитного дивизиона "Комо".
После 16-го тура таблицу Серии А возглавляет "Аталанта" (37 очков). Второе место занимает "Наполи" (35 баллов). На третьей строчке располагается "Интер" (34 пункта), который имеет матч в запасе.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
17 ТУР
|Пятница, 20 декабря
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|МИЛАН
|Суббота, 21 декабря
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|НАПОЛЬ
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЛАЦИО
|Воскресенье, 22 декабря
|13:30
|РОМА
|_:_
|ПАРМА
|16:00
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понедельник, 23 декабря
|19:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|КОМО
Таблица Серии А после 16-го тура
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