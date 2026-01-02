- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 18-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
Со 2 по 4 января состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 2 января, когда "Милан" встретится с "Кальяри".
В субботу, 3 января, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Пизу", "Ювентус" сразится с "Лечче", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Аталантой".
В воскресенье, 4 января, "Наполи" сыграет против "Лацио", "Фиорентина" примет "Кремонезе", а "Интер" померяется силами с "Болоньей".
Расписание и результаты матчей 18-го тура Серии А
Пятница, 2 января
21:45 "Кальяри" – "Милан"
Суббота, 3 января
13:30 "Комо" – "Удинезе"
16:00 "Дженоа" – "Пиза"
16:00 "Сассуоло" – "Парма"
19:00 "Ювентус" – "Лечче"
21:45 "Аталанта" – "Рома"
Воскресенье, 4 января
13:30 "Лацио" – "Наполи"
16:00 "Фиорентина" – "Кремонезе"
19:00 "Верона" – "Торино"
21:45 "Интер" – "Болонья"