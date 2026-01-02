Серия А: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Интер" / © Associated Press

Со 2 по 4 января состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 2 января, когда "Милан" встретится с "Кальяри".

В субботу, 3 января, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Пизу", "Ювентус" сразится с "Лечче", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Аталантой".

В воскресенье, 4 января, "Наполи" сыграет против "Лацио", "Фиорентина" примет "Кремонезе", а "Интер" померяется силами с "Болоньей".

Расписание и результаты матчей 18-го тура Серии А

Пятница, 2 января

21:45 "Кальяри" – "Милан"

Суббота, 3 января

13:30 "Комо" – "Удинезе"

16:00 "Дженоа" – "Пиза"

16:00 "Сассуоло" – "Парма"

19:00 "Ювентус" – "Лечче"

21:45 "Аталанта" – "Рома"

Воскресенье, 4 января

13:30 "Лацио" – "Наполи"

16:00 "Фиорентина" – "Кремонезе"

19:00 "Верона" – "Торино"

21:45 "Интер" – "Болонья"

Таблица Серии А после 17-го тура