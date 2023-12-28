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Серия А: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Ювентус" – "Рома" / Фото: Associated Press

В центральном поединке "Ювентус" будет принимать "Рому".

29 – 30 декабря состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В пятницу действующий чемпион "Наполи" примет "Монцу", "Дженоа" украинца Руслана Малиновского дома встретится с "Интером", а "Лацио" на своем поле сыграет с "Фрозиноне".

В субботу "Эмполи" украинца Виктора Коваленко приедет в гости к "Кальяри", "Милан" дома будет противостоять "Сассуоло", а в центральном поединке тура "Ювентус" будет принимать "Рому".

  • После 17-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (44 очка). Вторую позицию занимает "Ювентус" (40). На третьей строчке – "Милан" (33). Четвертой сенсационно идет "Болонья" (31).
  • Матчи 19-го тура Серии А состоятся 5 – 7 января.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Пятница, 29 декабря
19:30 НАПОЛИ   _:_   МОНЦА
19:30 ФИОРЕНТИНА   _:_   ТОРИНО
21:45 ДЖЕНОА   _:_   ИНТЕР
21:45 ЛАЦИО   _:_   ФРОЗИНОНЕ
Суббота, 30 декабря
13:30 АТАЛАНТА   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 КАЛЬЯРИ   _:_   ЭМПОЛИ
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ВЕРОНА   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:00 МИЛАН   _:_   САССУОЛО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   РОМА

Таблица Серии А после 17-го тура

Таблица Серии А после 17-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
75
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