Серия А: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Ювентус" будет принимать "Рому".
29 – 30 декабря состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
В пятницу действующий чемпион "Наполи" примет "Монцу", "Дженоа" украинца Руслана Малиновского дома встретится с "Интером", а "Лацио" на своем поле сыграет с "Фрозиноне".
В субботу "Эмполи" украинца Виктора Коваленко приедет в гости к "Кальяри", "Милан" дома будет противостоять "Сассуоло", а в центральном поединке тура "Ювентус" будет принимать "Рому".
- После 17-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (44 очка). Вторую позицию занимает "Ювентус" (40). На третьей строчке – "Милан" (33). Четвертой сенсационно идет "Болонья" (31).
- Матчи 19-го тура Серии А состоятся 5 – 7 января.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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|Пятница, 29 декабря
|19:30
|НАПОЛИ
|_:_
|МОНЦА
|19:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ТОРИНО
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
|Суббота, 30 декабря
|13:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|РОМА
Таблица Серии А после 17-го тура
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