Серия А: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Ювентус" будет принимать "Рому".

29 – 30 декабря состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В пятницу действующий чемпион "Наполи" примет "Монцу", "Дженоа" украинца Руслана Малиновского дома встретится с "Интером", а "Лацио" на своем поле сыграет с "Фрозиноне".

В субботу "Эмполи" украинца Виктора Коваленко приедет в гости к "Кальяри", "Милан" дома будет противостоять "Сассуоло", а в центральном поединке тура "Ювентус" будет принимать "Рому".

После 17-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (44 очка). Вторую позицию занимает "Ювентус" (40). На третьей строчке – "Милан" (33). Четвертой сенсационно идет "Болонья" (31).

Матчи 19-го тура Серии А состоятся 5 – 7 января.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 17-го тура

Таблица Серии А после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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