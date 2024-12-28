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Серия А: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

Центральными в туре будут поединки "Лацио" – "Аталанта", "Ювентус" – "Фиорентина" и "Милан" – "Рома".

28-30 декабря состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, сразится с "Эмполи". В тот же день действующий чемпион "Интер" встретится с "Кальяри", а лидер чемпионата "Аталанта" будет противостоять "Лацио".

В воскресенье "Наполи" примет "Венецию", "Ювентус" сойдется с "Фиорентиной", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к "Милану".

Завершится тур в понедельник поединками "Комо" – "Лечче" и "Болонья" – "Верона".

После 17-го тура таблицу Серии А возглавляет "Аталанта" (40 очков). Второе место занимает "Наполи" (38 баллов). На третьей строчке располагается "Интер" (37 пунктов), который имеет матч в запасе.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
18 ТУР
Суббота, 28 декабря
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   ДЖЕНОА
16:00 ПАРМА   _:_   МОНЦА
19:00 КАЛЬЯРИ   _:_   ИНТЕР
21:45 ЛАЦИО   _:_   АТАЛАНТА
Воскресенье, 29 декабря
13:30 УДИНЕЗЕ   _:_   ТОРИНО
16:00 НАПОЛИ   _:_   ВЕНЕЦИЯ
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 МИЛАН   _:_   РОМА
Понедельник, 30 декабря
19:30 КОМО   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ВЕРОНА

Таблица Серии А после 17-го тура

Таблица Серии А после 17-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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