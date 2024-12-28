Серия А: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Центральными в туре будут поединки "Лацио" – "Аталанта", "Ювентус" – "Фиорентина" и "Милан" – "Рома".

28-30 декабря состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, сразится с "Эмполи". В тот же день действующий чемпион "Интер" встретится с "Кальяри", а лидер чемпионата "Аталанта" будет противостоять "Лацио".

В воскресенье "Наполи" примет "Венецию", "Ювентус" сойдется с "Фиорентиной", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к "Милану".

Завершится тур в понедельник поединками "Комо" – "Лечче" и "Болонья" – "Верона".

После 17-го тура таблицу Серии А возглавляет "Аталанта" (40 очков). Второе место занимает "Наполи" (38 баллов). На третьей строчке располагается "Интер" (37 пунктов), который имеет матч в запасе.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

18 ТУР Суббота, 28 декабря 16:00 ЭМПОЛИ _:_ ДЖЕНОА 16:00 ПАРМА _:_ МОНЦА 19:00 КАЛЬЯРИ _:_ ИНТЕР 21:45 ЛАЦИО _:_ АТАЛАНТА Воскресенье, 29 декабря 13:30 УДИНЕЗЕ _:_ ТОРИНО 16:00 НАПОЛИ _:_ ВЕНЕЦИЯ 19:00 ЮВЕНТУС _:_ ФИОРЕНТИНА 21:45 МИЛАН _:_ РОМА Понедельник, 30 декабря 19:30 КОМО _:_ ЛЕЧЧЕ 21:45 БОЛОНЬЯ _:_ ВЕРОНА

Таблица Серии А после 17-го тура

Таблица Серии А после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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