Серия А: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Центральными в туре будут поединки "Лацио" – "Аталанта", "Ювентус" – "Фиорентина" и "Милан" – "Рома".
28-30 декабря состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, сразится с "Эмполи". В тот же день действующий чемпион "Интер" встретится с "Кальяри", а лидер чемпионата "Аталанта" будет противостоять "Лацио".
В воскресенье "Наполи" примет "Венецию", "Ювентус" сойдется с "Фиорентиной", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к "Милану".
Завершится тур в понедельник поединками "Комо" – "Лечче" и "Болонья" – "Верона".
После 17-го тура таблицу Серии А возглавляет "Аталанта" (40 очков). Второе место занимает "Наполи" (38 баллов). На третьей строчке располагается "Интер" (37 пунктов), который имеет матч в запасе.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
18 ТУР
|Суббота, 28 декабря
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ДЖЕНОА
|16:00
|ПАРМА
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|АТАЛАНТА
|Воскресенье, 29 декабря
|13:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ТОРИНО
|16:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|РОМА
|Понедельник, 30 декабря
|19:30
|КОМО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ВЕРОНА
Таблица Серии А после 17-го тура
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