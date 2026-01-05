Серия А: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Милан" / © Associated Press

Реклама

С 6 по 8 января состоятся матчи 19-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Во вторник, 6 января, "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Лечче", а "Ювентус" будет противостоять "Сассуоло".

В среду, 7 января, "Аталанта" сразится с "Болоньей", "Наполи" примет "Верону", "Лацио" сойдется с "Фиорентиной", а "Интер" поборется с "Пармой".

Реклама

В четверг, 8 января, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Милану".

Расписание и результаты матчей 19-го тура Серии А

Вторник, 6 января

16:00 "Пиза" – "Комо"

19:00 "Лечче" – "Рома"

Реклама

21:45 "Сассуоло" – "Ювентус"

Среда, 7 января

19:30 "Болонья" – "Аталанта"

19:30 "Наполи" – "Верона"

Реклама

21:45 "Лацио" – "Фиорентина"

21:45 "Парма" – "Интер"

21:45 "Торино" – "Удинезе"

Четверг, 8 января

Реклама

19:30 "Кремонезе" – "Кальяри"

21:45 "Милан" – "Дженоа"

Таблица Серии А после 18-го тура