Серия А: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 19-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 6 по 8 января состоятся матчи 19-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Во вторник, 6 января, "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Лечче", а "Ювентус" будет противостоять "Сассуоло".
В среду, 7 января, "Аталанта" сразится с "Болоньей", "Наполи" примет "Верону", "Лацио" сойдется с "Фиорентиной", а "Интер" поборется с "Пармой".
В четверг, 8 января, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Милану".
Расписание и результаты матчей 19-го тура Серии А
Вторник, 6 января
16:00 "Пиза" – "Комо"
19:00 "Лечче" – "Рома"
21:45 "Сассуоло" – "Ювентус"
Среда, 7 января
19:30 "Болонья" – "Аталанта"
19:30 "Наполи" – "Верона"
21:45 "Лацио" – "Фиорентина"
21:45 "Парма" – "Интер"
21:45 "Торино" – "Удинезе"
Четверг, 8 января
19:30 "Кремонезе" – "Кальяри"
21:45 "Милан" – "Дженоа"