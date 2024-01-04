Серия А: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Дженоа" Малиновского встретится с "Болоньей", а "Эмполи" Коваленко сразится против "Милана".

5 – 7 января состоятся матчи 19-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В пятницу тур начнется поединком, в котором "Дженоа" украинца Руслана Малиновского на выезде сыграет с "Болоньей".

В субботу "Интер" примет "Верону", а "Фиорентина" приедет в гости к "Сассуоло".

Завершится тур в воскресенье: "Эмполи" украинца Виктора Коваленко дома сойдется с "Миланом", действующий чемпион "Наполи" на выезде встретится с "Торино", "Лацио" отправится в гости к "Удинезе", "Ювентус" приедет к "Салернитане", а "Рома" будет принимать "Аталанту".

После 18 тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (45 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (43). На третьей строчке – "Милан" (36). Четвертой идет "Фиорентина" (33).

Матчи 20-го тура Серии А состоятся 13 – 16 января.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 18-го тура

Таблица Серии А после 18-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

"Милан" одержал разгромную победу и вышел в четвертьфинал Кубка Италии (видео)

Ла Лига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Роскошный ассист Довбика помог "Жироне" победить "Атлетико" в феерическом матче Ла Лиги (видео)