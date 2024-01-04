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Серия А: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Фанаты "Дженоа"/Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

"Дженоа" Малиновского встретится с "Болоньей", а "Эмполи" Коваленко сразится против "Милана".

5 – 7 января состоятся матчи 19-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В пятницу тур начнется поединком, в котором "Дженоа" украинца Руслана Малиновского на выезде сыграет с "Болоньей".

В субботу "Интер" примет "Верону", а "Фиорентина" приедет в гости к "Сассуоло".

Завершится тур в воскресенье: "Эмполи" украинца Виктора Коваленко дома сойдется с "Миланом", действующий чемпион "Наполи" на выезде встретится с "Торино", "Лацио" отправится в гости к "Удинезе", "Ювентус" приедет к "Салернитане", а "Рома" будет принимать "Аталанту".

  • После 18 тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (45 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (43). На третьей строчке – "Милан" (36). Четвертой идет "Фиорентина" (33).
  • Матчи 20-го тура Серии А состоятся 13 – 16 января.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Пятница, 5 января
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ДЖЕНОА
Суббота, 6 января
13:30 ИНТЕР   _:_   ВЕРОНА
16:00 ФРОЗИНОНЕ   _:_   МОНЦА
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   КАЛЬЯРИ
21:45 САССУОЛО   _:_   ФИОРЕНТИНА
Воскресенье, 7 января
13:30 ЭМПОЛИ   _:_   МИЛАН
16:00 ТОРИНО   _:_   НАПОЛИ
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   ЛАЦИО
19:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 РОМА   _:_   АТАЛАНТА

Таблица Серии А после 18-го тура

Таблица Серии А после 18-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 18-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
160
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