Серия А: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Дженоа" Малиновского встретится с "Болоньей", а "Эмполи" Коваленко сразится против "Милана".
5 – 7 января состоятся матчи 19-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
В пятницу тур начнется поединком, в котором "Дженоа" украинца Руслана Малиновского на выезде сыграет с "Болоньей".
В субботу "Интер" примет "Верону", а "Фиорентина" приедет в гости к "Сассуоло".
Завершится тур в воскресенье: "Эмполи" украинца Виктора Коваленко дома сойдется с "Миланом", действующий чемпион "Наполи" на выезде встретится с "Торино", "Лацио" отправится в гости к "Удинезе", "Ювентус" приедет к "Салернитане", а "Рома" будет принимать "Аталанту".
- После 18 тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (45 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (43). На третьей строчке – "Милан" (36). Четвертой идет "Фиорентина" (33).
- Матчи 20-го тура Серии А состоятся 13 – 16 января.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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|Пятница, 5 января
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ДЖЕНОА
|Суббота, 6 января
|13:30
|ИНТЕР
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|Воскресенье, 7 января
|13:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|МИЛАН
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|НАПОЛИ
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ЛАЦИО
|19:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|РОМА
|_:_
|АТАЛАНТА
Таблица Серии А после 18-го тура
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