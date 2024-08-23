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Серия А: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Италии по футболу

Серия А: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Италии по футболу

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

Поединки состоятся с 24 по 26 августа.

24-26 августа будут сыграны матчи второго тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу "Милан" на выезде встретится с "Пармой", "Интер" примет "Лечче", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Монце".

В воскресенье свой второй поединок за "Рому" проведет украинский форвард Артем Довбик. Римляне будут принимать "Эмполи".

Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Ювентус" на выезде будет противостоять "Вероне".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
Суббота, 24 августа
19:30 ПАРМА   _:_   МИЛАН
19:30 УДИНЕЗЕ   _:_   ЛАЦИО
21:45 ИНТЕР   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 МОНЦА   _:_   ДЖЕНОА
Воскресенье, 25 августа
19:30 ТОРИНО   _:_   АТАЛАНТА
19:30 ФИОРЕНТИНА   _:_   ВЕНЕЦИЯ
21:45 НАПОЛИ   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 РОМА   _:_   ЭМПОЛИ
Понедельник, 26 августа
19:30 КАЛЬЯРИ   _:_   КОМО
21:45 ВЕРОНА   _:_   ЮВЕНТУС

Таблица Серии А после 1-го тура

Таблица Серии А после 1-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 1-го тура / Фото: flashscore.ua

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