Серия А: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Италии по футболу

Поединки состоятся с 24 по 26 августа.

24-26 августа будут сыграны матчи второго тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу "Милан" на выезде встретится с "Пармой", "Интер" примет "Лечче", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Монце".

В воскресенье свой второй поединок за "Рому" проведет украинский форвард Артем Довбик. Римляне будут принимать "Эмполи".

Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Ювентус" на выезде будет противостоять "Вероне".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР Суббота, 24 августа 19:30 ПАРМА _:_ МИЛАН 19:30 УДИНЕЗЕ _:_ ЛАЦИО 21:45 ИНТЕР _:_ ЛЕЧЧЕ 21:45 МОНЦА _:_ ДЖЕНОА Воскресенье, 25 августа 19:30 ТОРИНО _:_ АТАЛАНТА 19:30 ФИОРЕНТИНА _:_ ВЕНЕЦИЯ 21:45 НАПОЛИ _:_ БОЛОНЬЯ 21:45 РОМА _:_ ЭМПОЛИ Понедельник, 26 августа 19:30 КАЛЬЯРИ _:_ КОМО 21:45 ВЕРОНА _:_ ЮВЕНТУС

Таблица Серии А после 1-го тура

Таблица Серии А после 1-го тура / Фото: flashscore.ua

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