Серия А: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Италии по футболу

Поединки состоятся с 24 по 26 августа.
24-26 августа будут сыграны матчи второго тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
В субботу "Милан" на выезде встретится с "Пармой", "Интер" примет "Лечче", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Монце".
В воскресенье свой второй поединок за "Рому" проведет украинский форвард Артем Довбик. Римляне будут принимать "Эмполи".
Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Ювентус" на выезде будет противостоять "Вероне".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|Суббота, 24 августа
|19:30
|ПАРМА
|_:_
|МИЛАН
|19:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ДЖЕНОА
|Воскресенье, 25 августа
|19:30
|ТОРИНО
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|РОМА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|Понедельник, 26 августа
|19:30
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|КОМО
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
Таблица Серии А после 1-го тура
Читайте также:
АПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Англии по футболу
Ла Лига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу
Бундеслига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии по футболу