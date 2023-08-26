Серия А: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Руслан Малиновский может дебютировать за "Дженоа" в игре против "Лацио".

26 – 28 августа состоятся матчи 2-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он откроется в субботу поединком "Эмполи" украинца Виктора Коваленко с "Монцой". Кроме того, "Рома" на выезде сыграет с "Вероной", а "Милан" будет принимать "Торино".

В воскресенье "Ювентус" дома встретится с "Болоньей", а украинец Руслан Малиновский может дебютировать за свой новый клуб – "Дженоа" – в гостевом поединке против "Лацио".

Также в этот день действующий чемпион – "Наполи" – будет принимать "Сассуоло".

Завершится тур в понедельник поединками "Салернитана" – "Удинезе" и "Кальяри" – "Интер".

Матчи 3-го тура Серии А состоятся 1 – 3 сентября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР Суббота, 26 августа 19:30 МОНЦА _:_ ЭМПОЛИ 19:30 ФРОЗИНОНЕ _:_ АТАЛАНТА 21:45 ВЕРОНА _:_ РОМА 21:45 МИЛАН _:_ ТОРИНО Воскресенье, 27 августа 19:30 ФИОРЕНТИНА _:_ ЛЕЧЧЕ 19:30 ЮВЕНТУС _:_ БОЛОНЬЯ 21:45 ЛАЦИО _:_ ДЖЕНОА 21:45 НАПОЛИ _:_ САССУОЛО Понедельник, 28 августа 19:30 САЛЕРНИТАНА _:_ УДИНЕЗЕ 21:45 КАЛЬЯРИ _:_ ИНТЕР

Таблица Серии А после 1-го тура

Таблица Серии А после 1-го тура / Фото: flashscore.ua

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