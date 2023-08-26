Серия А: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Руслан Малиновский может дебютировать за "Дженоа" в игре против "Лацио".
26 – 28 августа состоятся матчи 2-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он откроется в субботу поединком "Эмполи" украинца Виктора Коваленко с "Монцой". Кроме того, "Рома" на выезде сыграет с "Вероной", а "Милан" будет принимать "Торино".
В воскресенье "Ювентус" дома встретится с "Болоньей", а украинец Руслан Малиновский может дебютировать за свой новый клуб – "Дженоа" – в гостевом поединке против "Лацио".
Также в этот день действующий чемпион – "Наполи" – будет принимать "Сассуоло".
Завершится тур в понедельник поединками "Салернитана" – "Удинезе" и "Кальяри" – "Интер".
- Матчи 3-го тура Серии А состоятся 1 – 3 сентября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
|Суббота, 26 августа
|19:30
|МОНЦА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:30
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|РОМА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ТОРИНО
|Воскресенье, 27 августа
|19:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|САССУОЛО
|Понедельник, 28 августа
|19:30
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ИНТЕР
Таблица Серии А после 1-го тура
Читайте также:
АПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Бундеслига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица