Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Серия А: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
5
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Серия А: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Руслан Малиновский/Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

Руслан Малиновский может дебютировать за "Дженоа" в игре против "Лацио".

26 – 28 августа состоятся матчи 2-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он откроется в субботу поединком "Эмполи" украинца Виктора Коваленко с "Монцой". Кроме того, "Рома" на выезде сыграет с "Вероной", а "Милан" будет принимать "Торино".

В воскресенье "Ювентус" дома встретится с "Болоньей", а украинец Руслан Малиновский может дебютировать за свой новый клуб – "Дженоа" – в гостевом поединке против "Лацио".

Также в этот день действующий чемпион – "Наполи" – будет принимать "Сассуоло".

Завершится тур в понедельник поединками "Салернитана" – "Удинезе" и "Кальяри" – "Интер".

  • Матчи 3-го тура Серии А состоятся 1 – 3 сентября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
Суббота, 26 августа
19:30 МОНЦА   _:_   ЭМПОЛИ
19:30 ФРОЗИНОНЕ   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ВЕРОНА   _:_   РОМА
21:45 МИЛАН   _:_   ТОРИНО
Воскресенье, 27 августа
19:30 ФИОРЕНТИНА   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:30 ЮВЕНТУС   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 ЛАЦИО   _:_   ДЖЕНОА
21:45 НАПОЛИ   _:_   САССУОЛО
Понедельник, 28 августа
19:30 САЛЕРНИТАНА   _:_   УДИНЕЗЕ
21:45 КАЛЬЯРИ   _:_   ИНТЕР

Таблица Серии А после 1-го тура

Таблица Серии А после 1-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 1-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

АПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
5
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация