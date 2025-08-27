- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков второго тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 29 по 31 августа состоятся матчи второго тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 29 августа. В этот день "Милан" приедет в гости к "Лечче".
В субботу, 30 августа, действующий чемпион "Наполи" примет "Кальяри", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика сразится с "Пизой".
Закончится тур в воскресенье, 31 августа: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Ювентус", "Интер" встретится с "Удинезе", а "Лацио" померяется силами с "Вероной".
Расписание и результаты матчей 1-го тура Серии А
Пятница, 29 августа
19:30 "Кремонезе" – "Сассуоло"
21:45 "Лечче" – "Милан"
Суббота, 30 августа
19:30 "Болонья" – "Комо"
19:30 "Парма" – "Аталанта"
21:45 "Наполи" – "Кальяри"
21:45 "Пиза" – "Рома"
Воскресенье, 31 августа
19:30 "Дженоа" – "Ювентус"
19:30 "Торино" – "Фиорентина"
21:45 "Интер" – "Удинезе"
21:45 "Лацио" – "Верона"