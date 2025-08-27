Серия А: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Форвард "Ромы" Артем Довбик / © Associated Press

С 29 по 31 августа состоятся матчи второго тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 29 августа. В этот день "Милан" приедет в гости к "Лечче".

В субботу, 30 августа, действующий чемпион "Наполи" примет "Кальяри", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика сразится с "Пизой".

Закончится тур в воскресенье, 31 августа: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Ювентус", "Интер" встретится с "Удинезе", а "Лацио" померяется силами с "Вероной".

Расписание и результаты матчей 1-го тура Серии А

Пятница, 29 августа

19:30 "Кремонезе" – "Сассуоло"

21:45 "Лечче" – "Милан"

Суббота, 30 августа

19:30 "Болонья" – "Комо"

19:30 "Парма" – "Аталанта"

21:45 "Наполи" – "Кальяри"

21:45 "Пиза" – "Рома"

Воскресенье, 31 августа

19:30 "Дженоа" – "Ювентус"

19:30 "Торино" – "Фиорентина"

21:45 "Интер" – "Удинезе"

21:45 "Лацио" – "Верона"

Таблица Серии А после 1-го тура