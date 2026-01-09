Серия А: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Милан" / © Associated Press

Реклама

С 10 по 12 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

В субботу, 10 января, "Рома" украинского форварда Артема Довбика, который в прошлом туре забил гол и травмировался, примет "Сассуоло". В тот же день "Аталанта" сразится с "Торино".

В воскресенье, 11 января, "Милан" приедет в гости к "Фиорентине", "Лацио" встретится с "Вероной", а "Интер" будет принимать "Наполи".

Реклама

В понедельник, 12 января, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Кальяри", а "Ювентус" померяется силами с "Кремонезе".

Расписание и результаты матчей 20-го тура Серии А

Суббота, 10 января

16:00 "Комо" – "Болонья"

16:00 "Удинезе" – "Пиза"

Реклама

19:00 "Рома" – "Сассуоло"

21:45 "Аталанта" – "Торино"

Воскресенье, 11 января

13:30 "Лечче" – "Парма"

Реклама

16:00 "Фиорентина" – "Милан"

19:00 "Верона" – "Лацио"

21:45 "Интер" – "Наполи"

Понедельник, 12 января

Реклама

19:30 "Дженоа" – "Кальяри"

21:45 "Ювентус" – "Кремонезе"

Таблица Серии А после 19-го тура

Таблица Серии А после 19-го тура / x.com/SerieA_EN

Ранее сообщалось, что ПСЖ украинца Ильи Забарного в серии пенальти одолел "Марсель" и завоевал Суперкубок Франции.