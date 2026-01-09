- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 5
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 20-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 10 по 12 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
В субботу, 10 января, "Рома" украинского форварда Артема Довбика, который в прошлом туре забил гол и травмировался, примет "Сассуоло". В тот же день "Аталанта" сразится с "Торино".
В воскресенье, 11 января, "Милан" приедет в гости к "Фиорентине", "Лацио" встретится с "Вероной", а "Интер" будет принимать "Наполи".
В понедельник, 12 января, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Кальяри", а "Ювентус" померяется силами с "Кремонезе".
Расписание и результаты матчей 20-го тура Серии А
Суббота, 10 января
16:00 "Комо" – "Болонья"
16:00 "Удинезе" – "Пиза"
19:00 "Рома" – "Сассуоло"
21:45 "Аталанта" – "Торино"
Воскресенье, 11 января
13:30 "Лечче" – "Парма"
16:00 "Фиорентина" – "Милан"
19:00 "Верона" – "Лацио"
21:45 "Интер" – "Наполи"
Понедельник, 12 января
19:30 "Дженоа" – "Кальяри"
21:45 "Ювентус" – "Кремонезе"
Таблица Серии А после 19-го тура
Ранее сообщалось, что ПСЖ украинца Ильи Забарного в серии пенальти одолел "Марсель" и завоевал Суперкубок Франции.