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Серия А: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артём Довбик, "Рома" / Фото: facebook.com/officialasroma

"Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Болоньей".

10-13 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Лацио" и "Комо".

В субботу "Аталанта" приедет в гости к "Удинезе", "Ювентус" будет противостоять "Торино", а "Милан" примет "Кальяри".

В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, встретится с "Пармой".

В тот же день действующий чемпион "Интер" сразится с "Венецией", "Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Болоньей", а лидер чемпионата "Наполи" будет принимать "Верону".

Завершится тур в понедельник поединком между "Монцой" и "Фиорентиной".

После 19-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (44 очка). Второе место занимает "Аталанта" (41 балл + матч в запасе). Третьим идет "Интер" (40 баллов), который имеет два поединка в запасе.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
20 ТУР
Пятница, 10 января
21:45 ЛАЦИО   _:_   КОМО
Суббота, 11 января
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   АТАЛАНТА
19:00 ТОРИНО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 МИЛАН   _:_   КАЛЬЯРИ
Воскресенье, 12 января
13:30 ДЖЕНОА   _:_   ПАРМА
16:00 ВЕНЕЦИЯ   _:_   ИНТЕР
19:00 БОЛОНЬЯ   _:_   РОМА
21:45 НАПОЛИ   _:_   ВЕРОНА
Понедельник, 13 января
21:45 МОНЦА   _:_   ФИОРЕНТИНА

Таблица Серии А после 19-го тура

Таблица Серии А после 19-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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