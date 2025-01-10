Серия А: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

10-13 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Лацио" и "Комо".

В субботу "Аталанта" приедет в гости к "Удинезе", "Ювентус" будет противостоять "Торино", а "Милан" примет "Кальяри".

В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, встретится с "Пармой".

В тот же день действующий чемпион "Интер" сразится с "Венецией", "Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Болоньей", а лидер чемпионата "Наполи" будет принимать "Верону".

Завершится тур в понедельник поединком между "Монцой" и "Фиорентиной".

После 19-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (44 очка). Второе место занимает "Аталанта" (41 балл + матч в запасе). Третьим идет "Интер" (40 баллов), который имеет два поединка в запасе.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

20 ТУР Пятница, 10 января 21:45 ЛАЦИО _:_ КОМО Суббота, 11 января 16:00 ЭМПОЛИ _:_ ЛЕЧЧЕ 16:00 УДИНЕЗЕ _:_ АТАЛАНТА 19:00 ТОРИНО _:_ ЮВЕНТУС 21:45 МИЛАН _:_ КАЛЬЯРИ Воскресенье, 12 января 13:30 ДЖЕНОА _:_ ПАРМА 16:00 ВЕНЕЦИЯ _:_ ИНТЕР 19:00 БОЛОНЬЯ _:_ РОМА 21:45 НАПОЛИ _:_ ВЕРОНА Понедельник, 13 января 21:45 МОНЦА _:_ ФИОРЕНТИНА

Таблица Серии А после 19-го тура

Таблица Серии А после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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