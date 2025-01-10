Серия А: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Болоньей".
10-13 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Лацио" и "Комо".
В субботу "Аталанта" приедет в гости к "Удинезе", "Ювентус" будет противостоять "Торино", а "Милан" примет "Кальяри".
В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, встретится с "Пармой".
В тот же день действующий чемпион "Интер" сразится с "Венецией", "Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Болоньей", а лидер чемпионата "Наполи" будет принимать "Верону".
Завершится тур в понедельник поединком между "Монцой" и "Фиорентиной".
После 19-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (44 очка). Второе место занимает "Аталанта" (41 балл + матч в запасе). Третьим идет "Интер" (40 баллов), который имеет два поединка в запасе.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
20 ТУР
|Пятница, 10 января
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|КОМО
|Суббота, 11 января
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|ТОРИНО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|Воскресенье, 12 января
|13:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|ПАРМА
|16:00
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|ИНТЕР
|19:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|РОМА
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|ВЕРОНА
|Понедельник, 13 января
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
Таблица Серии А после 19-го тура
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