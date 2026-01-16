- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 21-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 16 по 19 января состоятся матчи 21-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
В пятницу, 16 января, "Аталанта" сразится с "Пизой".
В субботу, 17 января, "Интер" будет противостоять "Удинезе", "Наполи" примет "Сассуоло", а "Ювентус" сыграет с "Кальяри".
В воскресенье, 18 января, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Пармой", "Болонья" сойдется с "Фиорентиной", "Рома" украинского форварда Артема Довбика поборется с "Торино", а "Милан" будет принимать "Лечче".
В понедельник, 19 января, "Лацио" померяется силами с "Комо".
Расписание и результаты матчей 21-го тура Серии А
Пятница, 16 января
21:45 "Пиза" – "Аталанта"
Суббота, 17 января
16:00 "Удинезе" – "Интер"
19:00 "Наполи" – "Сассуоло"
21:45 "Кальяри" – "Ювентус"
Воскресенье, 18 января
13:30 "Парма" – "Дженоа"
16:00 "Болонья" – "Фиорентина"
19:00 "Торино" – "Рома"
21:45 "Милан" – "Лечче"
Понедельник, 19 января
19:30 "Кремонезе" – "Верона"
21:45 "Лацио" – "Комо"
Таблица Серии А после 20-го тура
Ранее сообщалось, что известный украинский футболист сменил клуб в Европе.
Также мы рассказывали, что мадридский "Реал" с украинцем Андреем Луниным в воротах сенсационно вылетел из Кубка Испании от команды второго дивизиона.