Серия А: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Интер" / © Associated Press

С 16 по 19 января состоятся матчи 21-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

В пятницу, 16 января, "Аталанта" сразится с "Пизой".

В субботу, 17 января, "Интер" будет противостоять "Удинезе", "Наполи" примет "Сассуоло", а "Ювентус" сыграет с "Кальяри".

В воскресенье, 18 января, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Пармой", "Болонья" сойдется с "Фиорентиной", "Рома" украинского форварда Артема Довбика поборется с "Торино", а "Милан" будет принимать "Лечче".

В понедельник, 19 января, "Лацио" померяется силами с "Комо".

Расписание и результаты матчей 21-го тура Серии А

Пятница, 16 января

21:45 "Пиза" – "Аталанта"

Суббота, 17 января

16:00 "Удинезе" – "Интер"

19:00 "Наполи" – "Сассуоло"

21:45 "Кальяри" – "Ювентус"

Воскресенье, 18 января

13:30 "Парма" – "Дженоа"

16:00 "Болонья" – "Фиорентина"

19:00 "Торино" – "Рома"

21:45 "Милан" – "Лечче"

Понедельник, 19 января

19:30 "Кремонезе" – "Верона"

21:45 "Лацио" – "Комо"

Таблица Серии А после 20-го тура

Таблица Серии А после 20-го тура / x.com/SerieA_EN

