Серия А: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Четыре поединка тура перенесены на более поздний срок из-за проведения Суперкубка Италии.

20 – 21 января состоятся матчи 21-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В субботу "Рома" после увольнения Жозе Моуринью и назначение главным тренером Даниэле Де Росси примет "Верону", а "Милан" на выезде сыграет против "Удинезе".

В воскресенье "Эмполи" Виктора Коваленко дома встретится с "Монцой", "Дженоа" Руслана Малиновского приедет в гости к "Салернитане", а "Ювентус" проведет выездной поединок против "Лечче".

Отметим, что четыре матча этого тура были перенесены из-за проведения Суперкубка Италии, в котором принимают участие "Наполи", "Фиорентина", "Интер" и "Лацио".

После 20-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (51 очко). Вторую позицию занимает "Ювентус" (49). На третьей строчке – "Милан" (42). Четвертой идет "Фиорентина" (34).

Матчи 22-го тура Серии А состоятся 26 – 29 января.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 20-го тура

Таблица Серии А после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

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