Серия А: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Четыре поединка тура перенесены на более поздний срок из-за проведения Суперкубка Италии.
20 – 21 января состоятся матчи 21-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
В субботу "Рома" после увольнения Жозе Моуринью и назначение главным тренером Даниэле Де Росси примет "Верону", а "Милан" на выезде сыграет против "Удинезе".
В воскресенье "Эмполи" Виктора Коваленко дома встретится с "Монцой", "Дженоа" Руслана Малиновского приедет в гости к "Салернитане", а "Ювентус" проведет выездной поединок против "Лечче".
Отметим, что четыре матча этого тура были перенесены из-за проведения Суперкубка Италии, в котором принимают участие "Наполи", "Фиорентина", "Интер" и "Лацио".
- После 20-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (51 очко). Вторую позицию занимает "Ювентус" (49). На третьей строчке – "Милан" (42). Четвертой идет "Фиорентина" (34).
- Матчи 22-го тура Серии А состоятся 26 – 29 января.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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|Суббота, 20 января
|19:00
|РОМА
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|МИЛАН
|Воскресенье, 21 января
|13:30
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Среда, 14 февраля
|20:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|Четверг, 22 февраля
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|ЛАЦИО
|Среда, 28 февраля
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|АТАЛАНТА
Таблица Серии А после 20-го тура
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