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Серия А: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Милан" / Фото: Associated Press

Четыре поединка тура перенесены на более поздний срок из-за проведения Суперкубка Италии.

20 – 21 января состоятся матчи 21-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В субботу "Рома" после увольнения Жозе Моуринью и назначение главным тренером Даниэле Де Росси примет "Верону", а "Милан" на выезде сыграет против "Удинезе".

В воскресенье "Эмполи" Виктора Коваленко дома встретится с "Монцой", "Дженоа" Руслана Малиновского приедет в гости к "Салернитане", а "Ювентус" проведет выездной поединок против "Лечче".

Отметим, что четыре матча этого тура были перенесены из-за проведения Суперкубка Италии, в котором принимают участие "Наполи", "Фиорентина", "Интер" и "Лацио".

  • После 20-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (51 очко). Вторую позицию занимает "Ювентус" (49). На третьей строчке – "Милан" (42). Четвертой идет "Фиорентина" (34).
  • Матчи 22-го тура Серии А состоятся 26 – 29 января.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
Суббота, 20 января
19:00 РОМА   _:_   ВЕРОНА
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   МИЛАН
Воскресенье, 21 января
13:30 ФРОЗИНОНЕ   _:_   КАЛЬЯРИ
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   МОНЦА
19:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   ДЖЕНОА
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЮВЕНТУС
Среда, 14 февраля
20:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ФИОРЕНТИНА
Четверг, 22 февраля
21:45 ТОРИНО   _:_   ЛАЦИО
Среда, 28 февраля
19:00 САССУОЛО   _:_   НАПОЛИ
21:45 ИНТЕР   _:_   АТАЛАНТА

Таблица Серии А после 20-го тура

Таблица Серии А после 20-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

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