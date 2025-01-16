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Серия А: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артём Довбик, "Рома" / Фото: facebook.com/officialasroma

"Рома" Артема Довбика сойдется с "Дженоа" Руслана Малиновского.

17-20 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

На субботу запланированы центральные матчи тура: "Ювентус" сыграет с "Миланом", а лидер чемпионата "Наполи" сразится с "Аталантой".

В воскресенье "Фиорентина" примет "Торино", "Лацио" приедет в гости к "Вероне", а действующий чемпион "Интер" встретится с "Эмполи".

Завершится тур в понедельник поединком между "Комо" и "Удинезе".

После 20-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (47 очков). Второе место занимает "Интер" (44 балла), который имеет матч в запасе. Третьей идет "Аталанта" (43 пункта). Топ-4 замыкает "Лацио" (36 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
21 ТУР
Пятница, 17 января
21:45 РОМА   _:_   ДЖЕНОА
Суббота, 18 января
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   МОНЦА
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   МИЛАН
21:45 АТАЛАНТА   _:_   НАПОЛИ
Воскресенье, 19 января
13:30 ФИОРЕНТИНА   _:_   ТОРИНО
16:00 КАЛЬЯРИ   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 ПАРМА   _:_   ВЕНЕЦИЯ
19:00 ВЕРОНА   _:_   ЛАЦИО
21:45 ИНТЕР   _:_   ЭМПОЛИ
Понедельник, 20 января
21:45 КОМО   _:_   УДИНЕЗЕ

Таблица Серии А после 20-го тура

Таблица Серии А после 20-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

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