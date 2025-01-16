Серия А: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Рома" Артема Довбика сойдется с "Дженоа" Руслана Малиновского.
17-20 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.
На субботу запланированы центральные матчи тура: "Ювентус" сыграет с "Миланом", а лидер чемпионата "Наполи" сразится с "Аталантой".
В воскресенье "Фиорентина" примет "Торино", "Лацио" приедет в гости к "Вероне", а действующий чемпион "Интер" встретится с "Эмполи".
Завершится тур в понедельник поединком между "Комо" и "Удинезе".
После 20-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (47 очков). Второе место занимает "Интер" (44 балла), который имеет матч в запасе. Третьей идет "Аталанта" (43 пункта). Топ-4 замыкает "Лацио" (36 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
21 ТУР
|Пятница, 17 января
|21:45
|РОМА
|_:_
|ДЖЕНОА
|Суббота, 18 января
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|НАПОЛИ
|Воскресенье, 19 января
|13:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ТОРИНО
|16:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|ПАРМА
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ЭМПОЛИ
|Понедельник, 20 января
|21:45
|КОМО
|_:_
|УДИНЕЗЕ
Таблица Серии А после 20-го тура
Читайте также:
Ла Лига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
АПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица
Бундеслига: результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица