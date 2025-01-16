Серия А: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

17-20 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

На субботу запланированы центральные матчи тура: "Ювентус" сыграет с "Миланом", а лидер чемпионата "Наполи" сразится с "Аталантой".

В воскресенье "Фиорентина" примет "Торино", "Лацио" приедет в гости к "Вероне", а действующий чемпион "Интер" встретится с "Эмполи".

Завершится тур в понедельник поединком между "Комо" и "Удинезе".

После 20-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (47 очков). Второе место занимает "Интер" (44 балла), который имеет матч в запасе. Третьей идет "Аталанта" (43 пункта). Топ-4 замыкает "Лацио" (36 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

21 ТУР Пятница, 17 января 21:45 РОМА _:_ ДЖЕНОА Суббота, 18 января 16:00 БОЛОНЬЯ _:_ МОНЦА 19:00 ЮВЕНТУС _:_ МИЛАН 21:45 АТАЛАНТА _:_ НАПОЛИ Воскресенье, 19 января 13:30 ФИОРЕНТИНА _:_ ТОРИНО 16:00 КАЛЬЯРИ _:_ ЛЕЧЧЕ 16:00 ПАРМА _:_ ВЕНЕЦИЯ 19:00 ВЕРОНА _:_ ЛАЦИО 21:45 ИНТЕР _:_ ЭМПОЛИ Понедельник, 20 января 21:45 КОМО _:_ УДИНЕЗЕ

Таблица Серии А после 20-го тура

Таблица Серии А после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

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