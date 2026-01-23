Серия А: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Рома" – "Милан" / © Associated Press

С 23 по 26 января состоятся матчи 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 23 января, когда "Интер" будет принимать "Пизу".

В субботу, 24 января, "Фиорентина" сойдется с "Кальяри", а "Лацио" сразится с "Лечче".

В воскресенье, 25 января, "Аталанта" встретится с "Пармой", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Болонью", "Ювентус" будет противостоять "Наполи", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика померяется силами с "Миланом".

Завершится тур в понедельник, 26 января, игрой между "Вероной" и "Удинезе".

Расписание и результаты матчей 22-го тура Серии А

Пятница, 23 января

21:45 "Интер" – "Пиза"

Суббота, 24 января

16:00 "Комо" – "Торино"

19:00 "Фиорентина" – "Кальяри"

21:45 "Лечче" – "Лацио"

Воскресенье, 25 января

13:30 "Сассуоло" – "Кремонезе"

16:00 "Аталанта" – "Парма"

16:00 "Дженоа" – "Болонья"

19:00 "Ювентус" – "Наполи"

21:45 "Рома" – "Милан"

Понедельник, 26 января

21:45 "Верона" – "Удинезе"

Таблица Серии А после 21-го тура

Таблица Серии А после 21 тура / x.com/SerieA_EN

Ранее сообщалось, что Довбик перенес операцию после травмы и показался на костылях.