- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 22-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 23 по 26 января состоятся матчи 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 23 января, когда "Интер" будет принимать "Пизу".
В субботу, 24 января, "Фиорентина" сойдется с "Кальяри", а "Лацио" сразится с "Лечче".
В воскресенье, 25 января, "Аталанта" встретится с "Пармой", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Болонью", "Ювентус" будет противостоять "Наполи", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика померяется силами с "Миланом".
Завершится тур в понедельник, 26 января, игрой между "Вероной" и "Удинезе".
Расписание и результаты матчей 22-го тура Серии А
Пятница, 23 января
21:45 "Интер" – "Пиза"
Суббота, 24 января
16:00 "Комо" – "Торино"
19:00 "Фиорентина" – "Кальяри"
21:45 "Лечче" – "Лацио"
Воскресенье, 25 января
13:30 "Сассуоло" – "Кремонезе"
16:00 "Аталанта" – "Парма"
16:00 "Дженоа" – "Болонья"
19:00 "Ювентус" – "Наполи"
21:45 "Рома" – "Милан"
Понедельник, 26 января
21:45 "Верона" – "Удинезе"
Таблица Серии А после 21-го тура
Ранее сообщалось, что Довбик перенес операцию после травмы и показался на костылях.