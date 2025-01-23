Серия А: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Наполи" и "Ювентус".

24-27 января состоятся матчи 22-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начался в пятницу поединком между "Торино" и "Кальяри".

В субботу "Аталанта" встретится с "Комо", а в центральном поединке тура "Наполи" сразится с "Ювентусом".

В воскресенье "Милан" примет "Парму", "Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Удинезе", "Интер" будет противостоять "Лечче", а "Лацио" сыграет с "Фиорентиной".

Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет принимать "Монцу".

После 21-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (50 очков). Второе место занимает "Интер" (47 баллов), который имеет матч в запасе. Третьей идет "Аталанта" (43 пункта). Топ-4 замыкает "Лацио" (39 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

22 ТУР Пятница, 24 января 21:45 ТОРИНО _:_ КАЛЬЯРИ Суббота, 25 января 16:00 КОМО _:_ АТАЛАНТА 19:00 НАПОЛИ _:_ ЮВЕНТУС 21:45 ЭМПОЛИ _:_ БОЛОНЬЯ Воскресенье, 26 января 13:30 МИЛАН _:_ ПАРМА 16:00 УДИНЕЗЕ _:_ РОМА 19:00 ЛЕЧЧЕ _:_ ИНТЕР 21:45 ЛАЦИО _:_ ФИОРЕНТИНА Понедельник, 27 января 19:30 ВЕНЕЦИЯ _:_ ВЕРОНА 21:45 ДЖЕНОА _:_ МОНЦА

Таблица Серии А после 21-го тура

Таблица Серии А после 21-го тура / Фото: flashscore.ua

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