Серия А: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Наполи" и "Ювентус".
24-27 января состоятся матчи 22-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начался в пятницу поединком между "Торино" и "Кальяри".
В субботу "Аталанта" встретится с "Комо", а в центральном поединке тура "Наполи" сразится с "Ювентусом".
В воскресенье "Милан" примет "Парму", "Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Удинезе", "Интер" будет противостоять "Лечче", а "Лацио" сыграет с "Фиорентиной".
Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет принимать "Монцу".
После 21-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (50 очков). Второе место занимает "Интер" (47 баллов), который имеет матч в запасе. Третьей идет "Аталанта" (43 пункта). Топ-4 замыкает "Лацио" (39 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
22 ТУР
|Пятница, 24 января
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|Суббота, 25 января
|16:00
|КОМО
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Воскресенье, 26 января
|13:30
|МИЛАН
|_:_
|ПАРМА
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|РОМА
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|Понедельник, 27 января
|19:30
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|МОНЦА
Таблица Серии А после 21-го тура
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