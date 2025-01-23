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Серия А: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Наполи" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Наполи" и "Ювентус".

24-27 января состоятся матчи 22-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начался в пятницу поединком между "Торино" и "Кальяри".

В субботу "Аталанта" встретится с "Комо", а в центральном поединке тура "Наполи" сразится с "Ювентусом".

В воскресенье "Милан" примет "Парму", "Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Удинезе", "Интер" будет противостоять "Лечче", а "Лацио" сыграет с "Фиорентиной".

Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет принимать "Монцу".

После 21-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (50 очков). Второе место занимает "Интер" (47 баллов), который имеет матч в запасе. Третьей идет "Аталанта" (43 пункта). Топ-4 замыкает "Лацио" (39 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
22 ТУР
Пятница, 24 января
21:45 ТОРИНО   _:_   КАЛЬЯРИ
Суббота, 25 января
16:00 КОМО   _:_   АТАЛАНТА
19:00 НАПОЛИ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   БОЛОНЬЯ
Воскресенье, 26 января
13:30 МИЛАН   _:_   ПАРМА
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   РОМА
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   ИНТЕР
21:45 ЛАЦИО   _:_   ФИОРЕНТИНА
Понедельник, 27 января
19:30 ВЕНЕЦИЯ   _:_   ВЕРОНА
21:45 ДЖЕНОА   _:_   МОНЦА

Таблица Серии А после 21-го тура

Таблица Серии А после 21-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 21-го тура / Фото: flashscore.ua

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