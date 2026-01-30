- Дата публикации
Серия А: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 23-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 30 января по 3 февраля состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 30 января, когда "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет противостоять "Лацио".
В субботу 31 января "Наполи" будет пытаться обыграть "Фиорентину".
В воскресенье, 1 февраля, "Аталанта" встретится с "Комо", "Интер" приедет в гости к "Кремонезе", а "Ювентус" сойдется с "Пармой".
В понедельник, 2 февраля, "Рома" украинского форварда Артема Довбика сыграет с "Удинезе".
Завершится тур во вторник, 3 февраля, когда "Милан" сразится с "Болоньей".
Расписание и результаты матчей 23-го тура Серии А
Пятница, 30 января
21:45 "Лацио" – "Дженоа"
Суббота, 31 января
16:00 "Пиза" – "Сассуоло"
19:00 "Наполи" – "Фиорентина"
21:45 "Кальяри" – "Верона"
Воскресенье, 1 февраля
13:30 "Торино" – "Лечче"
16:00 "Комо" – "Аталанта"
19:00 "Кремонезе" – "Интер"
21:45 "Парма" – "Ювентус"
Понедельник, 2 февраля
21:45 "Удинезе" – "Рома"
Вторник, 3 февраля
21:45 "Болонья" – "Милан"