Серия А: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Интер" / © Associated Press

С 30 января по 3 февраля состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 30 января, когда "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет противостоять "Лацио".

В субботу 31 января "Наполи" будет пытаться обыграть "Фиорентину".

В воскресенье, 1 февраля, "Аталанта" встретится с "Комо", "Интер" приедет в гости к "Кремонезе", а "Ювентус" сойдется с "Пармой".

В понедельник, 2 февраля, "Рома" украинского форварда Артема Довбика сыграет с "Удинезе".

Завершится тур во вторник, 3 февраля, когда "Милан" сразится с "Болоньей".

Расписание и результаты матчей 23-го тура Серии А

Пятница, 30 января

21:45 "Лацио" – "Дженоа"

Суббота, 31 января

16:00 "Пиза" – "Сассуоло"

19:00 "Наполи" – "Фиорентина"

21:45 "Кальяри" – "Верона"

Воскресенье, 1 февраля

13:30 "Торино" – "Лечче"

16:00 "Комо" – "Аталанта"

19:00 "Кремонезе" – "Интер"

21:45 "Парма" – "Ювентус"

Понедельник, 2 февраля

21:45 "Удинезе" – "Рома"

Вторник, 3 февраля

21:45 "Болонья" – "Милан"