Серия А: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Центральным в 23-м туре Серии А станет поединок между лидерами чемпионата – "Интером" и "Ювентусом".
2 – 5 февраля состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между "Лечче" и "Фиорентиной".
На субботу запланировано украинское дерби – "Эмполи" Виктора Коваленко сыграет против "Дженоа" Руслана Малиновского, а "Милан" приедет в гости к "Фрозиноне".
В воскресенье действующий чемпион "Наполи" примет "Верону", "Аталанта" дома встретится с "Лацио", а в центральном поединке тура померяются силами главные претенденты на "скудетто" в этом сезоне – "Интер" и "Ювентус".
Завершится тур в понедельник матчем между "Ромой" и "Кальяри".
- После 22-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (54 очка, игра в запасе). Вторую позицию занимает "Ювентус" (53). На третьей строчке – "Милан" (46). Четвертой идет "Аталанта" (36, поединок в запасе).
- Матчи 24-го тура Серии А состоятся 9 – 12 февраля.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|Пятница, 2 февраля
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|Суббота, 3 февраля
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ДЖЕНОА
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|САССУОЛО
|Воскресенье, 4 февраля
|13:30
|ТОРИНО
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|16:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понедельник, 5 февраля
|21:45
|РОМА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
Таблица Серии А после 22-го тура
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