Серия А: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Центральным в 23-м туре Серии А станет поединок между лидерами чемпионата – "Интером" и "Ювентусом".

2 – 5 февраля состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Лечче" и "Фиорентиной".

На субботу запланировано украинское дерби – "Эмполи" Виктора Коваленко сыграет против "Дженоа" Руслана Малиновского, а "Милан" приедет в гости к "Фрозиноне".

В воскресенье действующий чемпион "Наполи" примет "Верону", "Аталанта" дома встретится с "Лацио", а в центральном поединке тура померяются силами главные претенденты на "скудетто" в этом сезоне – "Интер" и "Ювентус".

Завершится тур в понедельник матчем между "Ромой" и "Кальяри".

После 22-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (54 очка, игра в запасе). Вторую позицию занимает "Ювентус" (53). На третьей строчке – "Милан" (46). Четвертой идет "Аталанта" (36, поединок в запасе).

Матчи 24-го тура Серии А состоятся 9 – 12 февраля.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 22-го тура

Таблица Серии А после 22-го тура / Фото: flashscore.ua

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