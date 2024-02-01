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Серия А: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Интер" – "Ювентус" / Фото: Associated Press

Центральным в 23-м туре Серии А станет поединок между лидерами чемпионата – "Интером" и "Ювентусом".

2 – 5 февраля состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Лечче" и "Фиорентиной".

На субботу запланировано украинское дерби – "Эмполи" Виктора Коваленко сыграет против "Дженоа" Руслана Малиновского, а "Милан" приедет в гости к "Фрозиноне".

В воскресенье действующий чемпион "Наполи" примет "Верону", "Аталанта" дома встретится с "Лацио", а в центральном поединке тура померяются силами главные претенденты на "скудетто" в этом сезоне – "Интер" и "Ювентус".

Завершится тур в понедельник матчем между "Ромой" и "Кальяри".

  • После 22-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (54 очка, игра в запасе). Вторую позицию занимает "Ювентус" (53). На третьей строчке – "Милан" (46). Четвертой идет "Аталанта" (36, поединок в запасе).
  • Матчи 24-го тура Серии А состоятся 9 – 12 февраля.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
Пятница, 2 февраля
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ФИОРЕНТИНА
Суббота, 3 февраля
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   ДЖЕНОА
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   МОНЦА
19:00 ФРОЗИНОНЕ   _:_   МИЛАН
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   САССУОЛО
Воскресенье, 4 февраля
13:30 ТОРИНО   _:_   САЛЕРНИТАНА
16:00 НАПОЛИ   _:_   ВЕРОНА
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ЛАЦИО
21:45 ИНТЕР   _:_   ЮВЕНТУС
Понедельник, 5 февраля
21:45 РОМА   _:_   КАЛЬЯРИ

Таблица Серии А после 22-го тура

Таблица Серии А после 22-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 22-го тура / Фото: flashscore.ua

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