Серия А: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральных поединках тура "Милан" сойдется с "Интером", а "Рома" Артема Довбика примет "Наполи".

С 31 января по 3 февраля состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Пармой" и "Лечче". В субботу "Аталанта" будет противостоять "Торино".

В воскресенье "Ювентус" встретится с "Эмполи", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сразится с "Фиорентиной", "Милан" сойдется с "Интером", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Наполи".

Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Лацио" будет гостить у "Кальяри".

После 22-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (53 очка). Второе место занимает "Интер" (50 баллов), который имеет матч в запасе. Третьей идет "Аталанта" (46 пунктов). Топ-4 замыкает "Лацио" (39 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

23 ТУР Пятница, 31 января 21:45 ПАРМА _:_ ЛЕЧЧЕ Суббота, 1 февраля 16:00 МОНЦА _:_ ВЕРОНА 16:00 УДИНЕЗЕ _:_ ВЕНЕЦИЯ 19:00 АТАЛАНТА _:_ ТОРИНО 21:45 БОЛОНЬЯ _:_ КОМО Воскресенье, 2 февраля 13:30 ЮВЕНТУС _:_ ЭМПОЛИ 16:00 ФИОРЕНТИНА _:_ ДЖЕНОА 19:00 МИЛАН _:_ ИНТЕР 21:45 РОМА _:_ НАПОЛИ Понедельник, 3 февраля 21:45 КАЛЬЯРИ _:_ ЛАЦИО

Таблица Серии А после 22-го тура

Таблица Серии А после 22-го тура / Фото: flashscore.ua

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