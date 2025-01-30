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Серия А: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артём Довбик, "Рома" / Фото: facebook.com/officialasroma

В центральных поединках тура "Милан" сойдется с "Интером", а "Рома" Артема Довбика примет "Наполи".

С 31 января по 3 февраля состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Пармой" и "Лечче". В субботу "Аталанта" будет противостоять "Торино".

В воскресенье "Ювентус" встретится с "Эмполи", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сразится с "Фиорентиной", "Милан" сойдется с "Интером", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Наполи".

Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Лацио" будет гостить у "Кальяри".

После 22-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (53 очка). Второе место занимает "Интер" (50 баллов), который имеет матч в запасе. Третьей идет "Аталанта" (46 пунктов). Топ-4 замыкает "Лацио" (39 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
23 ТУР
Пятница, 31 января
21:45 ПАРМА   _:_   ЛЕЧЧЕ
Суббота, 1 февраля
16:00 МОНЦА   _:_   ВЕРОНА
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   ВЕНЕЦИЯ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ТОРИНО
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   КОМО
Воскресенье, 2 февраля
13:30 ЮВЕНТУС   _:_   ЭМПОЛИ
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   ДЖЕНОА
19:00 МИЛАН   _:_   ИНТЕР
21:45 РОМА   _:_   НАПОЛИ
Понедельник, 3 февраля
21:45 КАЛЬЯРИ   _:_   ЛАЦИО

Таблица Серии А после 22-го тура

Таблица Серии А после 22-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 22-го тура / Фото: flashscore.ua

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