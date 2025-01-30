Серия А: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральных поединках тура "Милан" сойдется с "Интером", а "Рома" Артема Довбика примет "Наполи".
С 31 января по 3 февраля состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Пармой" и "Лечче". В субботу "Аталанта" будет противостоять "Торино".
В воскресенье "Ювентус" встретится с "Эмполи", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сразится с "Фиорентиной", "Милан" сойдется с "Интером", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Наполи".
Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Лацио" будет гостить у "Кальяри".
После 22-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (53 очка). Второе место занимает "Интер" (50 баллов), который имеет матч в запасе. Третьей идет "Аталанта" (46 пунктов). Топ-4 замыкает "Лацио" (39 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
23 ТУР
|Пятница, 31 января
|21:45
|ПАРМА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Суббота, 1 февраля
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ТОРИНО
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|КОМО
|Воскресенье, 2 февраля
|13:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЭМПОЛИ
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|РОМА
|_:_
|НАПОЛИ
|Понедельник, 3 февраля
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ЛАЦИО
Таблица Серии А после 22-го тура
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