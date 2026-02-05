Серия А: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Дженоа", Руслан Малиновский / © Associated Press

Реклама

С 6 по 18 февраля состоятся матчи 24-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 6 февраля, игрой между "Вероной" и "Пизой".

В субботу, 7 февраля, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Наполи", а "Фиорентина" сразится с "Торино".

Реклама

В воскресенье, 8 февраля, "Интер" будет противостоять "Сассуоло", а "Ювентус" сойдется с "Лацио".

В понедельник, 9 февраля: "Аталанта" встретится с "Кремонезе", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Кальяри".

Завершится тур в среду, 18 февраля: "Милан" в перенесенном поединке примет "Комо".

Расписание и результаты матчей 24-го тура Серии А

Пятница, 6 февраля

Реклама

21:45 "Верона" – "Пиза"

Суббота, 7 февраля

19:00 "Дженоа" – "Наполи"

21:45 "Фиорентина" – "Торино"

Реклама

Воскресенье, 8 февраля

13:30 "Болонья" – "Парма"

16:00 "Лечче" – "Удинезе"

19:00 "Сассуоло" – "Интер"

Реклама

21:45 "Ювентус" – "Лацио"

Понедельник, 9 февраля

19:30 "Аталанта" – "Кремонезе"

21:45 "Рома" – "Кальяри"

Реклама

Среда, 18 февраля

21:45 "Милан" – "Комо"

Таблица Серии А после 23-го тура

Таблица Серии А после 23 тура / x.com/SerieA_EN

Ранее сообщалось, что украинского полузащитника Руслана Малиновского признали автором лучшего гола месяца в Серии А.