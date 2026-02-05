- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 24-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 6 по 18 февраля состоятся матчи 24-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 6 февраля, игрой между "Вероной" и "Пизой".
В субботу, 7 февраля, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Наполи", а "Фиорентина" сразится с "Торино".
В воскресенье, 8 февраля, "Интер" будет противостоять "Сассуоло", а "Ювентус" сойдется с "Лацио".
В понедельник, 9 февраля: "Аталанта" встретится с "Кремонезе", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Кальяри".
Завершится тур в среду, 18 февраля: "Милан" в перенесенном поединке примет "Комо".
Расписание и результаты матчей 24-го тура Серии А
Пятница, 6 февраля
21:45 "Верона" – "Пиза"
Суббота, 7 февраля
19:00 "Дженоа" – "Наполи"
21:45 "Фиорентина" – "Торино"
Воскресенье, 8 февраля
13:30 "Болонья" – "Парма"
16:00 "Лечче" – "Удинезе"
19:00 "Сассуоло" – "Интер"
21:45 "Ювентус" – "Лацио"
Понедельник, 9 февраля
19:30 "Аталанта" – "Кремонезе"
21:45 "Рома" – "Кальяри"
Среда, 18 февраля
21:45 "Милан" – "Комо"
Таблица Серии А после 23-го тура
Ранее сообщалось, что украинского полузащитника Руслана Малиновского признали автором лучшего гола месяца в Серии А.