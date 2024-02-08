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Серия А: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Интер" / Фото: Associated Press

Центральными в 24-м туре чемпионата Италии станут поединки "Рома" – "Интер" и "Милан" – "Наполи".

9 – 12 февраля состоятся матчи 24-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на выезде сыграет против "Салернитаны".

В субботу "Лацио" приедет в гости к "Кальяри", а "Рома" будет принимать "Интер".

В воскресенье "Дженоа" украинца Руслана Малиновского дома встретится с его бывшим клубом – "Аталантой", а "Милан" на своем поле будет противостоять "Наполи".

Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Ювентус" примет "Удинезе".

  • После 23-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (57 очков, игра в запасе). Вторую позицию занимает "Ювентус" (53). На третьей строчке – "Милан" (49). Четвертой идет "Аталанта" (39, поединок в запасе).
  • Матчи 25-го тура Серии А состоятся 16 – 18 февраля.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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Пятница, 9 февраля
21:45 САЛЕРНИТАНА   _:_   ЭМПОЛИ
Суббота, 10 февраля
16:00 КАЛЬЯРИ   _:_   ЛАЦИО
19:00 РОМА   _:_   ИНТЕР
21:45 САССУОЛО   _:_   ТОРИНО
Воскресенье, 11 февраля
13:30 ФИОРЕНТИНА   _:_   ФРОЗИНОНЕ
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 МОНЦА   _:_   ВЕРОНА
19:00 ДЖЕНОА   _:_   АТАЛАНТА
21:45 МИЛАН   _:_   НАПОЛИ
Понедельник, 12 февраля
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   УДИНЕЗЕ

Таблица Серии А после 23-го тура

Таблица Серии А после 23-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 23-го тура / Фото: flashscore.ua

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