Серия А: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Центральными в 24-м туре чемпионата Италии станут поединки "Рома" – "Интер" и "Милан" – "Наполи".

9 – 12 февраля состоятся матчи 24-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на выезде сыграет против "Салернитаны".

В субботу "Лацио" приедет в гости к "Кальяри", а "Рома" будет принимать "Интер".

В воскресенье "Дженоа" украинца Руслана Малиновского дома встретится с его бывшим клубом – "Аталантой", а "Милан" на своем поле будет противостоять "Наполи".

Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Ювентус" примет "Удинезе".

После 23-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (57 очков, игра в запасе). Вторую позицию занимает "Ювентус" (53). На третьей строчке – "Милан" (49). Четвертой идет "Аталанта" (39, поединок в запасе).

Матчи 25-го тура Серии А состоятся 16 – 18 февраля.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 23-го тура

Таблица Серии А после 23-го тура / Фото: flashscore.ua

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