Серия А: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Центральными в 24-м туре чемпионата Италии станут поединки "Рома" – "Интер" и "Милан" – "Наполи".
9 – 12 февраля состоятся матчи 24-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на выезде сыграет против "Салернитаны".
В субботу "Лацио" приедет в гости к "Кальяри", а "Рома" будет принимать "Интер".
В воскресенье "Дженоа" украинца Руслана Малиновского дома встретится с его бывшим клубом – "Аталантой", а "Милан" на своем поле будет противостоять "Наполи".
Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Ювентус" примет "Удинезе".
- После 23-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (57 очков, игра в запасе). Вторую позицию занимает "Ювентус" (53). На третьей строчке – "Милан" (49). Четвертой идет "Аталанта" (39, поединок в запасе).
- Матчи 25-го тура Серии А состоятся 16 – 18 февраля.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|Пятница, 9 февраля
|21:45
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|Суббота, 10 февраля
|16:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ЛАЦИО
|19:00
|РОМА
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ТОРИНО
|Воскресенье, 11 февраля
|13:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|НАПОЛИ
|Понедельник, 12 февраля
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|УДИНЕЗЕ
Таблица Серии А после 23-го тура
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