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Серия А: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

В центральном поединке тура "Интер" попытается взять реванш у "Фиорентины" за разгромное поражение.

7-10 февраля состоятся матчи 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Ювентус" на выезде встретится с "Комо".

В субботу "Аталанта" сразится с "Вероной", "Милан" будет противостоять "Эмполи", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сойдется с "Торино".

В воскресенье "Рома" украинского форварда Артема Довбика померяется силами с "Венецией", "Лацио" примет "Монцу", а лидер чемпионата "Наполи" сыграет с "Удинезе".

Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Интер" попытается взять реванш у "Фиорентины" за разгромное поражение в доигровке прерванного матча 14-го тура Серии А.

После 23-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (54 очка). Второе место занимает "Интер" (51 балл). Третьей идет "Аталанта" (47 пунктов). Далее расположились "Фиорентина" и "Лацио" (по 42 очка).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
24 ТУР
Пятница, 7 февраля
21:45 КОМО   _:_   ЮВЕНТУС
Суббота, 8 февраля
16:00 ВЕРОНА   _:_   АТАЛАНТА
19:00 ЭМПОЛИ   _:_   МИЛАН
21:45 ТОРИНО   _:_   ДЖЕНОА
Воскресенье, 9 февраля
13:30 ВЕНЕЦИЯ   _:_   РОМА
16:00 КАЛЬЯРИ   _:_   ПАРМА
16:00 ЛАЦИО   _:_   МОНЦА
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 НАПОЛИ   _:_   УДИНЕЗЕ
Понедельник, 10 февраля
21:45 ИНТЕР   _:_   ФИОРЕНТИНА

Таблица Серии А после 23-го тура

Таблица Серии А после 23-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 23-го тура / Фото: flashscore.ua

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