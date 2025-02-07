Серия А: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Интер" попытается взять реванш у "Фиорентины" за разгромное поражение.
7-10 февраля состоятся матчи 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Ювентус" на выезде встретится с "Комо".
В субботу "Аталанта" сразится с "Вероной", "Милан" будет противостоять "Эмполи", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сойдется с "Торино".
В воскресенье "Рома" украинского форварда Артема Довбика померяется силами с "Венецией", "Лацио" примет "Монцу", а лидер чемпионата "Наполи" сыграет с "Удинезе".
Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Интер" попытается взять реванш у "Фиорентины" за разгромное поражение в доигровке прерванного матча 14-го тура Серии А.
После 23-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (54 очка). Второе место занимает "Интер" (51 балл). Третьей идет "Аталанта" (47 пунктов). Далее расположились "Фиорентина" и "Лацио" (по 42 очка).
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
24 ТУР
|Пятница, 7 февраля
|21:45
|КОМО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Суббота, 8 февраля
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|ДЖЕНОА
|Воскресенье, 9 февраля
|13:30
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|РОМА
|16:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ПАРМА
|16:00
|ЛАЦИО
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|Понедельник, 10 февраля
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
Таблица Серии А после 23-го тура
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