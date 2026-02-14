- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 25-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 13 по 16 февраля состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начался в пятницу, 13 февраля: "Милан" одержал победу над "Пизой".
В субботу, 14 февраля, "Комо" примет "Фиорентину", "Лацио" встретится с "Аталантой", а "Интер" сразится с "Ювентусом".
В воскресенье, 15 февраля, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сойдется с "Кремонезе", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к "Наполи".
Завершится тур в понедельник, 16 февраля, игрой между "Кальяри" и "Лечче".
Расписание и результаты матчей 25-го тура Серии А
Пятница, 13 февраля
21:45 "Пиза" – "Милан" – 1:2
Суббота, 14 февраля
16:00 "Комо" – "Фиорентина"
19:00 "Лацио" – "Аталанта"
21:45 "Интер" – "Ювентус"
Воскресенье, 15 февраля
13:30 "Удинезе" – "Сассуоло"
16:00 "Кремонезе" – "Дженоа"
16:00 "Парма" – "Верона"
19:00 "Торино" – "Болонья"
21:45 "Наполи" – "Рома"
Понедельник, 16 февраля
21:45 "Кальяри" – "Лечче"
Таблица Серии А после 24-го тура
Ранее сообщалось, что "Атлетико" уничтожил "Барселону" в первом матче полуфинала Кубка Испании.
Также мы рассказывали, что сборная Украины узнала соперников в Лиге наций-2026/27.