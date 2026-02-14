Серия А: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Интер" / © Associated Press

С 13 по 16 февраля состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начался в пятницу, 13 февраля: "Милан" одержал победу над "Пизой".

В субботу, 14 февраля, "Комо" примет "Фиорентину", "Лацио" встретится с "Аталантой", а "Интер" сразится с "Ювентусом".

В воскресенье, 15 февраля, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сойдется с "Кремонезе", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к "Наполи".

Завершится тур в понедельник, 16 февраля, игрой между "Кальяри" и "Лечче".

Расписание и результаты матчей 25-го тура Серии А

Пятница, 13 февраля

21:45 "Пиза" – "Милан" – 1:2

Суббота, 14 февраля

16:00 "Комо" – "Фиорентина"

19:00 "Лацио" – "Аталанта"

21:45 "Интер" – "Ювентус"

Воскресенье, 15 февраля

13:30 "Удинезе" – "Сассуоло"

16:00 "Кремонезе" – "Дженоа"

16:00 "Парма" – "Верона"

19:00 "Торино" – "Болонья"

21:45 "Наполи" – "Рома"

Понедельник, 16 февраля

21:45 "Кальяри" – "Лечче"

Таблица Серии А после 24-го тура

Таблица Серии А после 24 тура / x.com/SerieA_EN

